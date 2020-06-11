【天氣預報】氣象專家引預報風暴6至7成機會近掠本港　天文台料周日及周一天氣轉壞

▲ 本港天文台預料星期日及星期一天氣會轉壞。

近日天氣時雨時晴，本港天文台指，高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，而位於菲律賓中部的低壓區會逐漸發展，並在本週後期進入南海北部，但其強度及隨後的路徑仍存在變數，因此令人關注是否會「打風」。

聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會及世界氣象組織颱風委員會氣象專家、香港地下天文台台長方志剛於社交平台指，星期日早上8時的「吹襲概率」（strike probability），即熱帶氣旋中心在48小時內於300公里內掠過的機會率。香港的機會率是60-70%。

方志剛於社交平台上載圖片指，隨著電腦運算速度加快，近年天氣預報已不是預報「發生」或「不發生」，而是「發生的機會有多大」，即概率預報。歐洲中期預報（ECMWF） 近年逐步公開熱帶氣旋預報資料。即使熱帶氣旋仍未形成，已有資料參考。

這張圖是星期日早上8時的 "strike probability"，即熱帶氣旋中心在48小時內於300公里內掠過的機會率。香港的機會率是60-70%。不過，這只表示有熱帶氣旋掠過，具體路徑及風力仍然有變數。

▲ （方志剛社交平台圖片）

貼文下，有網民問及為何EC（歐洲預報）是東登（香港東面登陸）而GFS（美國預報）則是西登（西面登陸），他解釋指，

GFS（Global Forecasting System）最近12報很穩定的西登，EC應該還會再飄忽幾報。至於是否真的如GFS所預測，還要再看至少2天。

至於有人問及今次的風會不會有「威脅」，他表示「言之尚早」。

▲ （香港天文台社交平台圖片）

香港天文台表示，預料現時位於菲律賓附近海域的低壓區會逐漸發展，並在本週後期進入南海北部，但其強度及隨後路徑仍存變數。預料星期日及星期一天氣會轉壞，請留意最新天氣預測。而根據最新的預報圖，周日（14日）本港氣壓有機會顯著下降，表示當日可能有低壓系統影響香港。

「彩帶圖」的不同顏色，代表氣壓在相應日子出現的機會，偏紅色表示機會較高，黃色代表機會中等，而偏藍色則表示機會較低。

根據天文台網頁九天天氣預報，下星期日（14日）天氣大致多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎26至31度；周一（15日）天氣大致多雲，間中有驟雨，氣溫介乎27至31度。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩