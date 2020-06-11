【生活智慧】紅米糙米營養價值大不同　糙米可預防貧血胃痛人士忌食

▲ 紅米同糙米的營養價值大不同。

這一次在香港有機農場，我買了包糙米（單把穀殼輾掉的部分）。

最初，我說要買包紅米，農場主人林太太馬上糾正我，說那是糙米不是紅米，我以為米身帶點紅的就是紅米，原來是有分別的。

紅米是天然五穀物，它的紅色來自具抗氧化功能的花青素，據說對心臟有好處，而且最適合美容養顏。它跟藜麥一樣，富含維他命B，有助穩定膽固醇。但紅米屬於中嘌呤食品，不適合患有痛風人士食用。

至於糙米，是稻米給脫殼後的米粒，保留了米糠、皮層、糊粉層和胚芽。色澤比精白米深，在日本稱為玄米。糙米營養價值較精米高，可以預防貧血，常吃能夠促進血液循環，降低脂肪和膽固醇（減肥最好），不過，有胃痛的人宜小心食用。

今日，許多人為了健康會將糙米和精米一起煮飯，比例通常是糙米佔小份，煮之前還要先浸泡超過一小時，讓米身變軟才跟精米一起煮。據說口感不錯，尤其對喜歡吃硬飯的人來說，這絕對是美食。

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