【港版健康碼】衞生署與業界代表會面　消息：當局考慮設健康碼配額及有效期

▲ 因應疫情，港府自2月起逐步關閉口岸及推出強制檢疫等，將推「港版健康碼」，以恢復粵港澳三地人流。（資料圖片）

新冠疫情放緩，港府正研究推出港版「健康碼」，與內地及澳門政府研究互認安排，以便進一步恢復粵港澳的的經貿合作。據了解衞生署今早與業界代表會面，解釋有關健康碼電子平台的具體資料，例如如何上載測試結果到指定平台的技術操作，消息指當局考慮設健康碼的配額以及有效日期。

【新冠肺炎】港府研港版「健康碼」 梁子超：健康碼應只適用低風險地區

消息指現時本港獲認可化驗的機構少於10間，當中包括私家醫院和私營化驗所，初步8間認可檢測機構包括養和醫院、仁安醫院、港怡醫院、荃灣港安和香港港安醫院、栢立醫學化驗所有限公司、香港分子病理檢驗中心有限公司，以及基因檢測公司Prenetics等。

根據當局構思，申請人須需要醫生作健康評估，然後抽取樣本進行新冠病毒化驗，而認可機構會將化驗結果上載至有關平台，讓有需要的部門查核，以確定有關人士是否需要強制14日檢疫或可獲得豁免。

【新冠肺炎】政府研港版健康碼予內地澳門互通 何栢良憂檢測者驟增或未能負擔

消息指有關政策屬粵港澳聯防聯控抗疫機制，涉及多個部門，港府正與廣東及澳門商討健康碼配額，對象是內地設廠的港商、中港貨車司機以及有醫療服務等人士，暫不涵蓋中港家庭及旅客。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋