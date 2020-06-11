【2020父親節】$375嘆帝京酒店自助午餐 任食生蠔刺身KIT KAT造型甜品
又到父親節，大家想好如何慶祝了嗎？帝京酒店的自助餐灜「脆」樂滿Fun ，有多種海鮮、刺身和甜品，同場更設置期間限定雀巢KIT KAT主題甜品區。今個父親節大家可以帶爸爸去豪食一餐，慰勞一下一直為家庭默默付出的爸爸。
當中海鮮包括明太子帆立貝北海燒、牛油芝士火炙龍蝦和生蠔等等。明太子帆立貝北海燒只在星期一至四供應。除此之外，還有海鮮凍盤，包括雪花蟹爪、海蝦、藍青口、加拿大翡翠螺、龍蝦鉗等等。
其中小編特別推介松葉蟹膏海龍皇雜炊。為配合日本主題，松葉蟹膏海龍皇雜炊採用滋賀縣特產的睛岡米，令雜炊煙煙靭靭，再加入龍躉、帶子、大蝦、手拆松葉蟹肉，味道鮮甜，絕對值得一試。
牛油芝士火炙龍蝦和香煎鴨肝配鮮蘋果蓉醬最受歡迎。鋪滿香濃牛油和芝士的加拿大龍蝦肉鮮甜彈牙，令人食指大動！
自助餐亦設有Life station，廚師即場開新鮮開生蠔、燒龍蝦和切刺身，滿足你視覺和味覺的享受！自助餐一共有7款刺身，包括三文魚、吞拿魚、油甘魚、鯛魚、八爪魚、魷魚、馬刀貝。
為大家重點推介期間限定的谷咕牛肋條，廚師在鬆軟的牛肋條中加入谷咕粉，令醬汁濃郁，富含可可香味，以香脆蒜蓉包沾上醬汁一同進食，麵包吸收濃郁的肉汁，朱古力迷一定不能錯過。
自助餐亦設有雀巢®️ KIT KAT®️主題甜品區，各款甜品造型十分吸睛。當中包括66% Alpaco朱古力松露蛋糕、抹茶柚子白朱古力撻和巴西莓朱古力慕絲蛋糕等等。KIT KAT®️主題甜品區只供應至7月31日，想試就不要錯過！另外亦有其他特色甜品，包括多款口味的Movenpick雪糕。
灜「脆」樂滿Fun自助餐：
供應日期：2020年5月9日至7月31日
自助午餐（12:00-14:30）價錢：
星期一至五：
- 成人 HK$325
- 小童 HK$255
- 長者 HK$265
星期六日及公眾假期：
- 成人 HK$375
- 小童 HK$285
- 長者 HK$295
自助晚餐（18:00-21:30）價錢：
星期日至四及公眾假期：
- 成人 HK$628
- 小童 HK$418
- 長者 HK$488
星期五六及公眾假期前夕：
- 成人 HK$668
- 小童 HK$448
- 長者 HK$508
【2020父親節】城市花園酒店推父親節限時外賣小食盒 提前付全費享75折優惠【內附連結】
【2020父親節】皇家太平洋酒店推美饌無限點放題 網上預訂付全費即享7折優惠【內附連結】
【2020父親節】Klook推限時美食及活動優惠 五星級酒店自助晚餐買二送二低至$323／位
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
撰文 ：劉卓姿