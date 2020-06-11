【2020父親節】$375嘆帝京酒店自助午餐　任食生蠔刺身KIT KAT造型甜品

▲ 到帝京酒店食自助午餐，最平$375嘆生蠔、刺身及Movenpick雪糕。（徐穎彤攝）

又到父親節，大家想好如何慶祝了嗎？帝京酒店的自助餐灜「脆」樂滿Fun ，有多種海鮮、刺身和甜品，同場更設置期間限定雀巢KIT KAT主題甜品區。今個父親節大家可以帶爸爸去豪食一餐，慰勞一下一直為家庭默默付出的爸爸。

當中海鮮包括明太子帆立貝北海燒、牛油芝士火炙龍蝦和生蠔等等。明太子帆立貝北海燒只在星期一至四供應。除此之外，還有海鮮凍盤，包括雪花蟹爪、海蝦、藍青口、加拿大翡翠螺、龍蝦鉗等等。

▲ 海鮮凍盤選擇甚多。（徐穎彤攝）

其中小編特別推介松葉蟹膏海龍皇雜炊。為配合日本主題，松葉蟹膏海龍皇雜炊採用滋賀縣特產的睛岡米，令雜炊煙煙靭靭，再加入龍躉、帶子、大蝦、手拆松葉蟹肉，味道鮮甜，絕對值得一試。

▲ 雜炊十分足料。（徐穎彤攝）

牛油芝士火炙龍蝦和香煎鴨肝配鮮蘋果蓉醬最受歡迎。鋪滿香濃牛油和芝士的加拿大龍蝦肉鮮甜彈牙，令人食指大動！

▲ 師傅即製香煎鴨肝。（徐穎彤攝）

自助餐亦設有Life station，廚師即場開新鮮開生蠔、燒龍蝦和切刺身，滿足你視覺和味覺的享受！自助餐一共有7款刺身，包括三文魚、吞拿魚、油甘魚、鯛魚、八爪魚、魷魚、馬刀貝。

▲ 食自助餐切食的刺身。（徐穎彤攝）

為大家重點推介期間限定的谷咕牛肋條，廚師在鬆軟的牛肋條中加入谷咕粉，令醬汁濃郁，富含可可香味，以香脆蒜蓉包沾上醬汁一同進食，麵包吸收濃郁的肉汁，朱古力迷一定不能錯過。

▲ 牛肋條富含可可香味。（徐穎彤攝）

自助餐亦設有雀巢®️ KIT KAT®️主題甜品區，各款甜品造型十分吸睛。當中包括66% Alpaco朱古力松露蛋糕、抹茶柚子白朱古力撻和巴西莓朱古力慕絲蛋糕等等。KIT KAT®️主題甜品區只供應至7月31日，想試就不要錯過！另外亦有其他特色甜品，包括多款口味的Movenpick雪糕。

▲ KIT KAT造型甜品十分吸睛！（徐穎彤攝）

灜「脆」樂滿Fun自助餐：

供應日期：2020年5月9日至7月31日

自助午餐（12:00-14:30）價錢：

星期一至五：

成人 HK$325

小童 HK$255

長者 HK$265

星期六日及公眾假期：

成人 HK$375

小童 HK$285

長者 HK$295

自助晚餐（18:00-21:30）價錢：

星期日至四及公眾假期：

成人 HK$628

小童 HK$418

長者 HK$488

星期五六及公眾假期前夕：

成人 HK$668

小童 HK$448

長者 HK$508

推廣詳情：https://bit.ly/2XLP4tH

【2020父親節】城市花園酒店推父親節限時外賣小食盒 提前付全費享75折優惠【內附連結】

【2020父親節】皇家太平洋酒店推美饌無限點放題 網上預訂付全費即享7折優惠【內附連結】

【2020父親節】Klook推限時美食及活動優惠 五星級酒店自助晚餐買二送二低至$323／位

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 ：劉卓姿