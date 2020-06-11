【職場哲學】記得別人的名字是種學問　鄭丹瑞：缺少這個本領很吃虧

▲ 記名是一種學問。

前輩曾跟我說過：以前的有錢人，會聘請幾個秘書在他身邊協助辦事，其中一個的任務相當簡單，就是當有錢人出席一些冠蓋雲集、衣香鬢影的場合，就陪在他身邊，提點他那個迎面而來、熱情地打招呼的陌生人姓甚名誰？是哪一家的總裁？在何時何地見過面？談過甚麼？

有錢人只記數字，不記名字，但又怕得罪別人：「我同你明明見過幾次面，你都唔記得我個名！咁唔俾面？！」為免場面尷尬，所以聘請專人去記住對方的名字、容貌。聽起來有點荒謬，但行走江湖，缺少了「記得別人名字」這個本領，十分吃虧。

「我諗我同個有錢人唯一相同之處，就係過目即忘，唔記得人哋姓乜名乜！可惜我無資格請個專人去幫我記名。」好事之徒在損友視像吹水大會上自嘲：「依家就好嘞，人人戴着口罩，認唔出對方係邊個，完全可以理解。」

「我係一個無錢又無記性嘅人。」損友甲說；「為咗要記住我啲客人嘅名，我要去上堂，搵人教我記名嘅方法，原來咁都有得學！」「我個人比較江湖。」損友乙說：「見到對方係男性，就叫靚仔，女性就叫靚女，年紀大嘅就叫uncle，佢老婆就叫auntie！實無錯，亦唔會撞板。」

記名是一種學問，沒有記性如我，見到似曾相識，但又完全記不起對方姓甚名誰，需要即時執生，更加是大大的學問。

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