【新冠肺炎】中大研究證患者腸道缺一系列益生菌　團隊研發益生菌配方有效預防感染

中大醫學院一項研究發現，新冠肺炎患者的腸道內，缺乏一系列益生菌，致腸道微生態失衡，令病。研究團隊經大數據分析研發出適合中國人的「益生菌配方」，針對腸道微生態失衡問題，預計不久將來能製成益生菌補充劑，加入日常膳食增強免疫力，亦有助預防感染新冠病毒。

研究團隊於今年2月至3月，採集本港15名病情輕微至危殆患者在住院至出院期間的糞便樣本，並與健康人士樣本作比對，發現患者有嚴重的腸道微生態失衡，包括致病菌增加，能抑制病毒入侵的益菌數量減少，即使病人康復出院，失衡情況仍然持續。

團隊其後將研究範圍擴大，再分析了150名患者及1,500名健康人士的腸道微生態，以大數據作比對，成功研發出適合中國人的益生菌配方，針對新冠肺炎的腸道微生態失問題。中大正與創科及食品公司合作，計劃製成益生菌補充劑，可添加於日常膳食中，期望不久將來可正式應用。

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責任編輯：陳子謙