【新冠肺炎】中大證實患者腸道缺4類益生菌增病毒感染風險　研發補充劑加入食物增強免疫力

▲ 中大醫學院一項研究發現，新冠肺炎患者的腸道內，缺乏一系列益生菌，致腸道微生態失衡，令免疫力減低。（曾耀輝攝）

中大醫學院全球首次證實新冠肺炎患者腸道微生態失衡，增加感染病毒的風險，並成功研發益生菌配方將來可製成補充劑，以加入食物內增強人體免疫力。中大研究分析新冠肺炎患者的腸道內，缺乏4類益生菌，致腸道微生態失衡，令免疫力減低。研究團隊經大數據分析研發出適合中國人的「益生菌配方」，將來可製成益生菌補充劑，可針對腸道微生態失衡問題，日後加入日常膳食增強免疫力，亦有助預防感染新冠病毒，期望最快在3至4個月後可推出市面。

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研究團隊於今年2月至3月，採集本港15名年齡由20多歲至70多歲、病情輕微至危殆患者在住院至出院期間的糞便樣本，並與健康人士樣本作比對，發現患者有嚴重的腸道微生態失衡，包括致病菌增加，能抑制病毒入侵的益菌數量減少，有病人即使康復出院2個多星期，失衡情況仍然持續。

中大內科及藥物治療學系教授黃秀娟指出，「ACE2」受體是導致新冠病毒入侵人體的途徑，主要分布於肺部和消化道，所以腸道微生態是影響有關受體的表達，是次研究發現患者的腸道微生態與健康人士非常不同，缺少4類有效抑制新冠病毒攻擊人體的益生菌（擬桿菌），故相信若增加特定細菌的水平，可提高人體免疫力。

團隊其後將研究範圍擴大，再分析了150名患者及1,500名健康人士的腸道微生態，以大數據作比對，成功研發出適合中國人的益生菌配方，針對新冠肺炎的腸道微生態失衡問題。中大正與創科及食品公司合作，計劃製成益生菌補充劑，可添加於日常膳食中，期望不久將來可正式應用。

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中大醫學院院長陳家亮表示有關研究出來的益生菌配方，不是用來針對治療新冠病毒肺炎的病人，反而更宏觀了解到腸道細菌失衡會直接影響我們的抵抗能力：

我們覺得透過補充劑加入食品，令我們飲食更加健康。正如很多不同食品公司、創科公司來商討，我們希望可以幾個月內提供給市場，希望可以適合每個廣大市民，無論居住普通屋邨或是高尚地方，都是廣泛給大家應用的

被問到會否有機會因為病毒而令人體腸道缺少某種益生菌，中大醫學院院長陳家亮補充指，10多名病人入院時已發現腸道微生態失衡問題，所以失衡情況與使用藥物、治療無關，強調腸道失衡會減低免疫力，增加病毒感染機會，過往不少臨床和動物研究都確認，增加個別益生菌改變腸道失衡問題，改善抵抗力。

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記者：陳子謙、鄧凱文