【那些我愛過的人】連詩雅長期維持22吋蛇腰　Shiga持久食減肥餐靠一個秘訣【多圖】

▲ 連詩雅身材索爆，是不少人心目中的女神。

TVB劇《那些我愛過的人》有歌手出身的連詩雅（Shiga）加盟演婦產科醫生方書文，而且連詩雅在《那些我愛過的人》有不少發揮機會，獲網民讚演出有驚喜。

其實連詩雅向有「宅男女神」之稱，有不少擁躉，除因為Shiga多年來唱盡無數少男少女心事的情歌外，更因她擁有22吋纖腰及一雙大長腿非常吸睛！

連詩雅曾指，其體重最高峰時約為120磅，現時一直維持在105磅左右，是因為勤做運動而令身材有極好的線條。不過要保持好身材，Shiga下了不少苦功，除嚴格的飲食控制外，更不時行山及健身。

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▲ 喜歡做運動的連詩雅，擁有一身靚肌肉線條。（取自連詩雅IG）

▲ 連詩雅擁22吋纖腰168cm身高的大長腿。（Instagram圖片）

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連詩雅Keep Fit飲食餐單

Shiga分享若減肥時盲目不進食，因為這樣反而會令飢餓後吸收更多的卡路里，所以減肥要吃飽肚而不致肥的食物，清楚了解食物的營養。

飲食方面，Shiga早餐時會吃一塊麵包，但不會塗醬，另外叫4隻雞蛋的蛋白及一塊完全沒有脂肪的雞胸肉。

▲ 連詩雅早餐食4隻雞蛋的蛋白。（Instagram圖片）

▲ 連詩雅擁修長美腿。（取自連詩雅IG）

▲ 飲食配合運動是Keep Fit不二法門。（取自連詩雅IG）

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連詩雅食減肥餐小秘訣

連詩雅指，她會一日吃5餐，每餐吃約100克的任何肉類，豬，雞及魚等都可。但烹調時一定不可放油及鹽，只用純天然的調味料，如蒜頭、洋蔥及香草等。

但是Shiga深明若每天重覆吃同樣的減肥餐會令人感到難受，及未必可以長期堅持，所以她又分享一個小秘訣指會每隔10天有一次「Cheat Day」，讓自己在那一天盡情吃想吃的食物，即使是高卡路里的食物都可以，吃完想吃的食物後便會再有動力繼續減肥。

▲ 連詩雅指每日分5餐各吃100克的肉。（Instagram圖片）

▲ 連詩雅長期保持22吋腰。（取自連詩雅IG）

▲ 連詩雅不時與好友行山做運動。（Instagram圖片）

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留家做運動

另外，Shiga平時亦會做不同的運動保持好身材，最常跑步及健身時做高強求間歇訓練及循環訓練，有助心跳加速，令脂肪燃燒得更多。

早前，連詩雅在網上分享留家抗疫時可做的5個簡單運動：

1. 空中踏單車：平躺，收緊腹部，腳踏單車。15次1組，每次做3組。

2. 動態臀橋：屈膝平躺，臀部發力令身體抬起呈一直線，腰背挺直。20次1組，每次做3組。

3. 左右交替摸腳：屈膝平躺，收緊腹部，雙手分別左右兩邊擺動至碰到腳邊。20次1組，每次做3組。

4. 剪刀腳：平躺，收緊腹部，雙腳左右交叉運動。15次1組，每次做4組。

5. 超人飛：手與腳同時伸直，肚向下方平躺，重覆把手腳提起再放下。20次1組，每次做3組。

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