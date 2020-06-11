【救救動物】日本九州貓島60隻貓離奇集體死亡　8旬島民疑落毒被捕：我在趕烏鴉

▲ 日本九州貓島60隻貓離奇集體死亡，8旬島民疑落毒被捕。

日本人一向愛貓如命，國內有大大小小的「貓島」，島上居住的貓貓比人還多，其中在九州的馬島，原本有約90隻貓，去年竟發生貓咪集體死亡事件，60隻貓遭落毒口吐白沫慘死。經過調查後，警方近日拘捕一名8旬島民，懷疑落毒殺害貓隻。

位於福岡縣北九州市的馬島，島上約有30名居民，但卻貓咪數量卻多達90多隻，每年都吸引不少貓奴前來朝聖。不過自2017年起，有動物保護組織發現，島上貓咪的數量大幅減少，更發生貓隻集體死亡事件，當地居民和遊客發現大量貓咪口吐白沫暴斃。

去年，有動保團體在島上找到呈藍綠色的魚肉，上面沾有農藥，懷疑有人刻意放置毒餌，引誘貓咪進食，殺害牠們。動保團體指，約有60隻貓咪慘被毒殺。島上僅存的貓隻，由原本的90隻減少至30隻，團體當時亦緊急疏散僅存的貓咪。



經過警方調查後，近日鎖定一名80多歲的男性嫌疑人，他涉嫌在2017年9月到2019年5月製作毒餌毒死貓咪，違反當地的《動物愛護法》與《鳥獸保護管理法》。這名男子過去曾接受電視台訪問時聲稱，自己只是想趕走農田的烏鴉，並非為了虐殺貓咪。

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責任編輯：熊詠思