【街坊求救】巨型大燕蛾伏窗高樓大廈外　專家：通常炎熱或下雨天出現

▲ 有網民近日上載巨型飛蛾伏在高樓窗外的照片，詢問應如何處理。

香港近日天氣不穩，持續炎熱降雨下有不少昆蟲出沒。有網民近日上載了一張照片，相中可見一隻巨型飛蛾伏在一幢高樓窗外，詢問應如何處理。香港蟲害管理學會主席陳澤森表示，這隻巨型飛蛾是大燕蛾，在香港不算常見，通常下雨天或炎熱天氣下會出現，飛行拍翼時釋出的粉末，可令人產生反應不一的過敏情形。

有網民周二（9日）晚上分享一張巨型飛蛾伏在窗外的照片，並詢問其他網民應如何處理，引來不少網民留言。有人表示「見到即刻打冷震」、「嚇死人」、「起雞皮」亦有人指在將軍澳和屯門都見過這種昆蟲，有網民就稱「由得佢，唔阻人」，也有網民認出這隻昆蟲是「大燕蛾」。

可致人體過敏、頭暈及呼吸困難

香港蟲害管理學會主席陳澤森受訪表示，這隻飛蛾是大燕蛾，通常在炎熱天氣或下雨時會出現，在香港並不常見，間中也會在郊區、近湖或近山住宅周圍出現。

【密集恐懼】不明昆蟲密集花槽天花 極速蠕動疑產一排幼卵如威化餅

大燕蛾飛行拍翼時釋出的粉末，或會令人體產生程度不一的過敏反應。反應較輕的人士或會流鼻水、打噴嚏；如本身氣管有問題人士，可能會出現頭暈，甚至呼吸困難的情況。如市民出現上述情況，過敏較輕者可用清水洗面，嚴重不適者需看醫生尋求治療。

陳澤森提示，市民如遇到大燕蛾時，千萬不要用身體接觸牠。大燕蛾本身沒有攻擊性，不會咬人，但牠身上釋出的粉末或會令人過敏。故此，如果大燕蛾飛入屋中，不要觸碰牠，而可打開窗戶，再用風扇對著大燕蛾，把牠吹走，同時可戴上口罩，以防身體出現過敏情形。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳昊淋