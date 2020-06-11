【難敵疫境】OL至愛首飾品牌Links of London疑全線結業 同系希臘銀飾品牌Folli Follie清盤撤出香港
休閒 12:19 2020/06/11
零售寒冬似乎只是開始，時尚界陸續傳出壞消息，繼Cath Kidston、Esprit、Victoria Secrets等品牌宣布破產或結業後，首飾品牌Folli Follie已申請清盤並撤出香港，而同一集團的Links of London亦疑全線結業，一代經典品牌的離開，實在叫人婉惜。
曾經是首飾界的當紅品牌，深受少女及OL們大愛的Links Of London，創立於1990年，品牌一度於中環的太子大廈、中環IFC及金鐘太古廣場等甲級商場設立專門店，2006年品牌以5千萬英鎊售予希臘品牌Folli Follie。
公司早於2019年3月已出現財政危機，及至同年7月，其母公司Folli Follie被揭發虛報收入而被罰款逾2千萬歐元，令公司財赤更見嚴重。Links Of London的香港8間分店及專櫃疑全線結業，就連香港官網亦已經暫停運作，暫時未知受影響的員工人數。
至於與Links of London同屬一間母公司的Folli Follie，亦曾經在香港大展拳腳，2011年以165萬元租用中環娛樂行一個千餘平方呎地舖；2013年品牌又以200萬租用尖沙咀廣東道恆利大廈地下舖位；近年就以65萬轉租中環萬宜大廈面積較細的舖位。不過據報品牌在港的店舖因為資不抵債，日前申請自動清盤，10多間香港店舖已經結業，合共遣散了60多名員工。
記者︰陳日言