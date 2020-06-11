【難敵疫境】OL至愛首飾品牌Links of London疑全線結業　同系希臘銀飾品牌Folli Follie清盤撤出香港

▲ Links of London曾於本港多個甲級商場開設專門店，日前傳出難效疫情影響，疑全線結業。（經濟日報資料圖片）

零售寒冬似乎只是開始，時尚界陸續傳出壞消息，繼Cath Kidston、Esprit、Victoria Secrets等品牌宣布破產或結業後，首飾品牌Folli Follie已申請清盤並撤出香港，而同一集團的Links of London亦疑全線結業，一代經典品牌的離開，實在叫人婉惜。

▲ Janice Man亦曾經獲邀出席Links of London的品牌活動。（經濟日報資料圖片）

曾經是首飾界的當紅品牌，深受少女及OL們大愛的Links Of London，創立於1990年，品牌一度於中環的太子大廈、中環IFC及金鐘太古廣場等甲級商場設立專門店，2006年品牌以5千萬英鎊售予希臘品牌Folli Follie。

▲ Links of London的經典設計有不少，其中有最為人熟識的糖果圈圈Sweetie手鏈。（官方圖片）

公司早於2019年3月已出現財政危機，及至同年7月，其母公司Folli Follie被揭發虛報收入而被罰款逾2千萬歐元，令公司財赤更見嚴重。Links Of London的香港8間分店及專櫃疑全線結業，就連香港官網亦已經暫停運作，暫時未知受影響的員工人數。

▲ Folli Follie10多間香港店舖已經結業。（經濟日報資料圖片）

▲ Folli Follie除了售賣飾物，也有手袋。（經濟日報資料圖片）

至於與Links of London同屬一間母公司的Folli Follie，亦曾經在香港大展拳腳，2011年以165萬元租用中環娛樂行一個千餘平方呎地舖；2013年品牌又以200萬租用尖沙咀廣東道恆利大廈地下舖位；近年就以65萬轉租中環萬宜大廈面積較細的舖位。不過據報品牌在港的店舖因為資不抵債，日前申請自動清盤，10多間香港店舖已經結業，合共遣散了60多名員工。

記者︰陳日言