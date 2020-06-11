  • 32°C
香港時間 : 2020611日 (四) 13:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【難敵疫境】OL至愛首飾品牌Links of London疑全線結業　同系希臘銀飾品牌Folli Follie清盤撤出香港

休閒 12:19 2020/06/11

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

Links of London曾於本港多個甲級商場開設專門店，日前傳出難效疫情影響，疑全線結業。（經濟日報資料圖片）

零售寒冬似乎只是開始，時尚界陸續傳出壞消息，繼Cath Kidston、Esprit、Victoria Secrets等品牌宣布破產或結業後，首飾品牌Folli Follie已申請清盤並撤出香港，而同一集團的Links of London亦疑全線結業，一代經典品牌的離開，實在叫人婉惜。

Janice Man亦曾經獲邀出席Links of London的品牌活動。（經濟日報資料圖片）

曾經是首飾界的當紅品牌，深受少女及OL們大愛的Links Of London，創立於1990年，品牌一度於中環的太子大廈、中環IFC及金鐘太古廣場等甲級商場設立專門店，2006年品牌以5千萬英鎊售予希臘品牌Folli Follie。

Links of London的經典設計有不少，其中有最為人熟識的糖果圈圈Sweetie手鏈。（官方圖片）

公司早於2019年3月已出現財政危機，及至同年7月，其母公司Folli Follie被揭發虛報收入而被罰款逾2千萬歐元，令公司財赤更見嚴重。Links Of London的香港8間分店及專櫃疑全線結業，就連香港官網亦已經暫停運作，暫時未知受影響的員工人數。

Folli Follie10多間香港店舖已經結業。（經濟日報資料圖片）

Folli Follie除了售賣飾物，也有手袋。（經濟日報資料圖片）

至於與Links of London同屬一間母公司的Folli Follie，亦曾經在香港大展拳腳，2011年以165萬元租用中環娛樂行一個千餘平方呎地舖；2013年品牌又以200萬租用尖沙咀廣東道恆利大廈地下舖位；近年就以65萬轉租中環萬宜大廈面積較細的舖位。不過據報品牌在港的店舖因為資不抵債，日前申請自動清盤，10多間香港店舖已經結業，合共遣散了60多名員工。

記者︰陳日言

相關文章

【難敵疫境】Victoria Secret's英國分公司宣布破產　內衣時裝騷曾是全球最紅超模發源地
11:52 2020/06/08
【難敵疫境】Victoria Secret's英國分公司宣布破產　內衣時裝騷曾是全球最紅超模發源地
【ESPRIT結業】一代時裝潮牌當年大灑金錢廣邀紅星宣傳　張國榮梅艷芳林憶蓮曾是剪綵嘉賓
14:06 2020/04/28
【ESPRIT結業】一代時裝潮牌當年大灑金錢廣邀紅星宣傳　張國榮梅艷芳林憶蓮曾是剪綵嘉賓
英國碎花品牌Cath Kidston英國60間店永久關閉　日本分公司亦宣佈破產
11:35 2020/04/23
英國碎花品牌Cath Kidston英國60間店永久關閉　日本分公司亦宣佈破產
零售 珠寶 零售業銷貨額 品牌 希臘 英國

最高瀏覽

【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
13:28 2020/06/08
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
【食用安全】回收洗筷子水給下枱食客使用　涉事上水麵店致歉：保證不再發生
10:51 2020/06/10
【食用安全】回收洗筷子水給下枱食客使用　涉事上水麵店致歉：保證不再發生
【新冠肺炎】袁國勇團隊揭3.8%湖北返港無症狀者曾受感染　估算220萬患者未被確診
19:15 2020/06/10
【新冠肺炎】袁國勇團隊揭3.8%湖北返港無症狀者曾受感染　估算220萬患者未被確診