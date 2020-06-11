【經痛水腫】經期前水腫腹痛大便稀爛　中醫推介食物茶飲消腫紓緩不適

▲ 中醫推介食物和茶飲，助女生於經期前去除水腫，紓緩不適症狀。

不少女生經期前也會變得水腫，並出現腹痛、大便稀爛的情況。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）表示，若出現上述情況，則需要健脾補腎。她推介多款食物及茶飲，有助女生於經期前去除浮腫及紓緩不適症狀。

經期前水腫不適原因

梁醫師在facebook專頁「CheckCheckCin」表示，若於月經前或經行期間，開始變得浮腫，手腳粗壯了，面頰也變圓了，月經淨後身形卻回復正常，中醫稱之為「經行浮腫」，多數因為脾腎陽虛。

除了面目浮腫，伴隨症狀為四肢冰冷及腫脹、腰膝痠軟、大便稀爛等。由於準備行經之際消耗較多氣血，令脾腎陽虛問題更加嚴重：脾不能運濕，腎不能溫化水液，水濕停留於肌膚而造成水腫。

紓緩方法

梁醫師指，要根治問題就要健脾補腎，建議於月經前一星期：

要開始禁食生冷食物，避免受寒

可適量進食補陽食材，如：枸杞子、核桃、腰果、黑豆等

可適量進食溫經散寒食物，如：薑、南瓜、洋蔥、桂圓、紅糖等

推介茶飲：肉桂檸檬紅茶﻿

功效：溫經散寒，紓緩因陽虛引致的經前水腫、小腹冷痛等症狀。﻿

材料：肉桂粉一茶匙、紅茶一包、檸檬1至2片、紅糖適量﻿

做法：材料放保溫瓶，注入熱開水焗約15至20分鐘至香味透出即可。﻿

注意：身體有偏熱症狀、感冒未清者或孕婦不宜飲用。﻿

文章獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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▲ 註冊中醫師梁尹倩

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣