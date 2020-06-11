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【復課壓力】停課只睇片加海量功課　小六復課15日即考16個試港媽崩潰

教育 12:32 2020/06/11

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有小六家長大呻，學校復課15日即要求學生全科考試，令家長和學生感到極大壓力。

受新冠肺炎疫情影響，全港停課數月後分階段復課，其中小四至中二於6月8日復課，不少學校取消期末大考，改為小測或評估。不過，有維持考試的小學卻堅持全科考試，令學生復課15天即面對16個考試，港媽曾向學校反映不得要領，令港媽感到崩潰。

有孩子就讀同一間屯門區小學的兩名港媽，先後在網上出帖文斥責學校不體恤學生，令家長和學生感到極大壓力。其中小五家長在facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」發帖指出，學校在6月1日才公布呈分試考試日期及範圍，引來大批家長致電投訴，但學校竟回覆，

跟以往比足3個星期去溫書準備考試 。

港媽批評學校只顧如期7月20日放暑假，沒有考慮小朋友要時間適應復課，還要他們緊迫應付關乎升中的呈分試考試範圍，「全因學校想快啲收工，唔想阻教職員放暑假。」

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15個半日堂去追4個月進度

另一小六港媽亦出帖文申訴，小六需要全科考試，包括︰4科主科、音樂、視藝、體育、電腦、普通話等，而且主科還要分多份卷，包括說話、聆聽、默書、閱讀等，音樂也需要考樂理和唱歌，合共16個分科考試，但由復課至開考日，只有15日的半日課堂，去力追停課4個月的進度，因為疫情期間沒有網上授課，只有一些教學短片和海量的功課。

唔明又無得問，有冇錯又唔知，有部分同學喺屋企沒有太多支援下，真係會孤立無援……我真係唔知點樣令小朋友去做好呢件事，點說服小朋友這是合理的。

校方回應︰為學生好

港媽續稱，一班家長已曾向校方反映，但校方回應道，學校的編制是為學生好，學生應該一聽到考試就要俾心機溫書。只要做，不應問點解，而且校方做甚麼，毋須家長同意，家長無權過問及提問。

港媽引述校方指，校方還會就這次單一考試是否合格，來評定學生能否獲得畢業證書，「對同學及家長都實在是太殘忍吧！校方的專制橫行及回應，實在太令我們一班家長失望了！」

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責任編輯︰林綺玲

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