【真菌感染】天氣悶熱潮濕幼兒易生癬　家長誤當濕疹亂塗類固醇感染惡化

▲ 小朋友生癬，家長切忌亂塗藥膏。

夏天到來，小朋友除了最怕蚊叮蟲咬，亦要注意因天氣悶熱潮濕而導致的皮膚問題。台灣兒科醫生陳映庄指出，真菌感染是自5月中之後愈來愈常見的皮膚病，而且家長往往亂為孩子塗類固醇藥膏而令問題惡化。

陳醫生指出，在嬰幼兒較常見的真菌感染主要包括體癬及念珠菌感染，黴菌孢子無所不在，可以經由直接接觸、間接接觸傳染，在熬夜或偏食造成抵抗力下降時，很容易感染。

感染可以發生在身體任何部位，尤其在悶熱潮濕的環境，成人的腳若被鞋子悶了長時間，有機會造成香港腳，而嬰幼兒則有機會是尿片濕了太久沒換或衣服穿太多悶一身汗。

家長切忌亂塗藥膏

體癬比較常見在孩子的肚子、背後和臉頰上，外觀上主要是一圈一圈的疹子，圈圈的外圍比較紅 中間偏白色是它的特徵。而念珠菌則好發在幼兒的胯下，外觀上像一堆痘痘聚集在一起，但沒有白色的膿包。另外，患有濕疹的孩子也常因皮膚免疫力下降而感染。

陳醫生提醒，當見到孩子皮膚出現紅疹，切勿自行拿藥膏塗抹，應先看醫生判斷情況再用藥。若是真菌感染擦了一般過敏濕疹藥膏、甚至用類固醇藥膏，往往會更嚴重，需要用真黴菌藥膏並完成完整療程才能有效治療。

至於預防方法，陳醫生指出，不要有適合真菌生存的環境，要勤換尿片，

不要讓寶寶穿太多悶出一身汗，寶寶其實比大人怕熱很多，摸到背後脖子濕濕流汗就該減少衣物囉！

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責任編輯：王明芳