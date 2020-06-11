【High Tea時光】Tiffany推美顏下午茶套餐　參加推廣活動可獲108元甜品劵【內附詳情】

▲ The Tiffany Blue Box Cafe 的經典三層架下午茶換上新裝，參加推廣活動可獲甜品券。(餐廳提供)

The Tiffany Blue Box Cafe 的經典三層架下午茶換上新裝啦！因應 Tiffany & Co. 推出全新 Tiffany T1 珠寶系列，其理念是宣揚女性堅強、擁有力量與獨特個性的核心價值，對於自身健康及生活態度亦擁有一定的追求。有見及此，餐廳會由6月15日起，特別為祟尚生活質素的現代女性設計一系列清新佳餚，而下午茶也不例外，會加入不少健康元素。

精緻的甜點包括白桃奶凍，上層的啫喱加入了葡萄及具美顏及抗氧化功效的紅茶酵素，綴以含豐富營養的紅加侖子，每口散發誘人天然果香。而杞子士多啤梨配搭趣意，用了士多啤梨忌廉慕絲及新鮮杞子，以杞子這款傳統又養生的食材製作出這款中西合璧的甜點，士多啤梨外型仿真度極高。

▲ 就是送此熱情果慕絲水晶球甜品，如當日售罄就會換其他價值相同的甜品。(餐廳提供)

鹹點同樣別具心思，松葉蟹肉吐司於吐司上鋪滿鮮甜多汁的日本水果番茄粒，以及加入了蛋黃醬及青檸的松葉蟹肉，帶來極致鮮味。脆炸意大利飯將意大利飯伴着辣肉腸、甜椒、意大利青瓜及水牛芝士，炸至香脆可口，加上他他醬風味地道。鮮蝦銅鑼燒夾着蝦及北海道海膽，面層綴以矜貴的魚子醬，口感豐富。

底層的糕點亦加入新口味，除了充滿清新檸檬香氣的檸檬罌粟籽鬆餅，還有自家製的瑪德蓮，兩款口味焦化牛油瑪德蓮及伯爵茶瑪德蓮皆散發獨特香氣，伴以奶油忌廉、時令果醬及榛果可可醬一起享用。

價錢：$688 (兩位起)，額外每位收費為$358，可選配指定咖啡或茶。另加 $88 可配一杯 Tiffany Blue 招牌雞尾酒，或加 $150 配一杯巴黎之花特級乾型香檳，昇華下午茶體驗。

由6月15日起，客人凡蒞臨 Tiffany & Co. 北京道一號旗艦店，可於 Tiffany T1 裝置前試戴 T1 系列珠寶及拍照，將照片上傳到社交媒體並標籤 #TiffanyT1、#TiffanyHK 及 #TheTiffanyBlueBoxCafe，即有機會獲得 T1 指定甜品換領劵乙張，價值$108。數量有限，換完即止。客人可於Chope訂座，餐廳亦預留少量座位可供客人即場入座。

記者：趙景隆