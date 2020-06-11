【調酒DIY】毋須工具在家DIY調酒零失敗　網購特色雞尾酒材料自製Cocktail【內附連結】

▲ 由一群雞尾酒愛好者組成的Homeshake，提供一系列DIY Cocktail的材料，讓大家將調酒的樂趣帶入家中。（Homeshake Cocktail Facebook 圖片）

新冠肺炎疫情持續，縱使學生陸續復課，惟限聚令仍持續。想與三五知己飲番杯放鬆一下，卻又被早前爆發的「酒吧群組」集體感染影響而卻步？

反正要留在家中，與其無所事事，不如鑽研一下新手藝。想飲夢幻Cocktail毋須一定要去Bar，現在留家也能調配得到。

Cocktail最吸睛的往往是令人出奇不意的味道，還有搶眼的外觀。由一群雞尾酒愛好者組成的Homeshake，提供一系列DIY Cocktail的材料，讓大家將調酒的樂趣帶入家中。

▲ 可自行放上乾花、檸檬片等作裝飾，也可按個人喜好，配上獨特的裝飾品。（Homeshake Cocktail Facebook 圖片）

主打的4款雞尾酒包括Aurora極光、Pillow Talk悄悄話、Vanilla Sky夢中的天空，以及Home Island檸T，酒精濃度介乎10至20%，有齊北極光色、浪漫粉紫、Tiffany Blue和土炮檸茶色任揀，少女心爆發！

簡易步驟零失手

每盒DIY特色雞尾酒材料，都可以製作兩杯Cocktail。而盒內附有裝飾果乾或乾花、混合用的汽水，還有紙飲管。若家中沒有酒杯，亦可以順道在網店加購，大家只需準備定冰塊，調酒時加入即可。

▲ DIY盒中已分好A、B、C、D 4小瓶，按順序倒入杯中即可，不需額外的技巧和工具。（Homeshake Cocktail Facebook 圖片）

製法十分簡單，盒內有張步驟卡，網店亦分好A、B、C、D 4個小玻璃瓶，只需按住卡內的步驟倒入杯中，即可製作出一杯漸變色Cocktail。隨後更可按個人喜好，在酒杯上加上裝飾品，即使對調酒類的認識不多，也可以輕鬆做到。

夢幻4色易入口

▲ （Homeshake Cocktail Facebook 圖片）

1.Aurora極光

由藍柑橘香甜酒、椰子朗姆酒、竹碳燒酒等沖調而成，清新蜜瓜味配上椰子香，滿滿的水果口感，相當清爽，藍綠漸變色就像看到極光一樣。

▲ Pillow Talk加入牛奶調配，相當易入口。（Homeshake Cocktail Facebook 圖片）

2.Pillow Talk悄悄話

Tiffany Blue一定是少女最愛，亦是酒精濃度較高的一款，約15至20%。以雲呢嗱Vodka、綠薄荷力嬌酒、白唂咕力及牛奶調製，味道清新，像吃薄荷朱古力般。

▲ （Homeshake Cocktail Facebook 圖片）

3.Vanilla Sky夢中的天空



粉紫色代表浪漫，由粉紫漸變至亮黃，杯上再配上綻放的乾花，打卡一流。當中有青葡萄燒酒、白橙香甜酒、紫羅蘭力嬌酒，酸酸甜甜。

▲ （Homeshake Cocktail Facebook 圖片）

4.Home Island檸T

以上3款都比較少女，若想加點本土風情，Home Island應該是個好選擇。功夫茶力嬌酒配上檸檬、可樂、燒酒，一杯會醉的凍檸茶就完成了。

記者：吳霆俊