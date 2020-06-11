【新冠肺炎】澳門跨珠海學生及珠澳跨境內地貨車司機　今日起申豁免隔離可免費接受病毒檢測

▲ 合資格澳門居民入境珠海，今日（11日）起可申請豁免隔離醫學觀察。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續緩和，合資格澳門居民入境珠海，今日（11日）起可申請豁免隔離醫學觀察。珠海當局亦調整新冠肺炎病毒核酸檢測服務的收費安排，其中於澳門居住但在珠海學校就學的3至21歲學生及教職員工﹑珠澳跨境內地籍貨車司機，即日起可免費接受新冠肺炎病毒核酸檢測服務。

新收費調整下，珠海跨澳門的3至21歲學生及教職員工，核酸檢測費用由澳門特區政府支付，並由珠海市衞生健康局指定的檢測機構提供專場服務，統一時間集中採樣，個人先行繳費，憑收據到澳門就讀或就職的學校申請報銷。

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經中資（澳門）職業介紹所協會信息登記備案、納入暫不實施集中隔離醫學觀察名單的內地輸澳勞務人員，實施首次檢測免費、後續檢測自費的政策，如在今日前11日內已免費接受珠海市政府提供的核酸檢測免費服務者，明日（12日）要自付檢測費用。

澳門特區政府指，現時珠海市衞生健康局指定10家定點採樣檢測機構為特定人員提供核酸採樣檢測服務，每人每次收費暫不多於人民幣77元（港幣約84元），接受服務前需進行預約，採樣24小時後可查詢檢測結果。

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內地所有省市及澳門現時使用「健康碼」，將檢測報告及健康碼輸入數碼雲，入境時以手機應用程式檢查檢測報告。粵港澳政府正商討互認由認可化驗所發出的病毒檢測結果，港府將推港版健康碼，以恢復三地人流。

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記者：陳曉瑩