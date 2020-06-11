香港再出發大聯盟發起促消費行動　供平台予商戶發放優惠

▲ 圖說：香港再出發大聯盟發起「促消費撐經濟」行動冀促進消費。（蘇文軒攝）

「香港再出發大聯盟」公布發起「促消費撐經濟」行動，於今日（11日）推出平台向全港商戶收集折扣及其他優惠的資訊，同時也聯絡港九新界各地主要商場的業主，希望他們推出各種優惠計劃，並透過大聯盟的網站發放，冀促進本地消費。

香港再出發大聯盟發起聯署 2百港企及4千中資企業承諾不裁員

大聯盟刺激消費促經濟小組召集人王惠貞表示，受社會事件及新冠肺炎疫情影響，本港經濟低迷，飲食、旅遊、酒店、零售等行業更是重災區，適逢政府即將向港人派發1萬元，市民有享更多消費優惠，同時惠及商戶，認為可打造雙重經濟效益。

她續指，平台籌備只有1個多星期，暫只數十間企業表示響應，呼籲各行各業有興趣的商戶聯絡大聯盟秘書處，以便在平台上發放優惠資訊。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，估計有至少1000間食肆參與行動，未來會與零售業界有更多合作計劃，推出更多優惠。

市民可登入網站，並於首頁點擊「促消費撐經濟」專版可搜尋到美食、購物及其他服務類行業折扣優惠。

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記者：蘇文軒