【賤男丈夫】男星扮「好好先生」結婚2年6次家暴　妻懷孕3個月被打至流產崩潰離婚

▲ 內地一名男星被指結婚兩年來向妻子6次家暴，妻子懷孕及坐月期間仍不能倖免，甚至令懷孕3個月的妻子被打至流產。

遇上有家暴傾向的丈夫，妻子不能啞忍。內地一名男星被指結婚兩年來向妻子6次家暴，妻子懷孕及坐月期間仍不能倖免，甚至令懷孕3個月的妻子被打至流產，決心離婚逃出魔掌。

綜合內地傳媒報道，現年32歲的內地男星劉洲成是男團「至上勵合」成員，他於2015年與妻子林苗結婚，一直一副「好好先生」的模樣。不過他們的婚姻只維持了短短兩年，2017年5月劉洲成宣布離婚，與此同時，林苗控拆她在兩年來6度被劉洲成家暴。

離婚後認錯復婚

消息一出，引來熱議。林苗指控，在她懷孕及坐月期間仍被劉洲成打，她懷孕3個月時被家暴，引致她腹痛最終流產。劉洲曾表示悔改，請求妻子原諒，林苗再給他一次機會，二人於2016年4月復婚。

復婚後一個月林苗再次懷孕，怎知劉洲成重施故技家暴妻子。又有一次，劉洲成斥喝林苗的大女兒，為保護女兒，當時已懷孕8個月的林苗跪下，懇求他不要傷害女兒。

劉洲成竟然出手打腹大便便的妻子，幸好腹中胎兒安好，最後二人所生的女兒於2016年12月平安出世。

不過，多次被丈夫打的林苗心已灰意冷，她終於明白「家暴只有零次和無限次的區別」。她指劉洲成經常裝成好爸爸般，其實私下對小朋友沒耐性，經常只顧玩手機。女兒其後因身體問題要做手術，作為父親的他亦毫不關心。

發聲明反駁指控

2017年3月劉洲成公布離婚，有指他向林苗稱，只要給他500萬人民幣（約550萬港元）就不離婚。林苗於同年5月向法院遞交證據，起訴前夫對她家暴，並申請離婚。

不過，劉洲成卻反駁林苗，為自己呼冤，並發聲明逐一解釋林苗對他的指控。提到他打至林苗小產，他指因出差時夫妻起爭執，妻子一怒下由5樓直奔至1樓，在外受了風寒，得悉妻子肚子不舒服，已把她送醫院。妻子最終流產，他亦陪妻子住院4天。他指︰

我們的婚姻最致命的問題，是我們的脾氣都比較急躁、直接，我們可以愛到不顧一切，也會爭吵到忘記一切，最後只剩疲倦。

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責任編輯︰王明芳