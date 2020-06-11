【港版健康碼】私家檢測「健康碼」費用貴市民難負擔　何栢良：應探討新方案減診症成本

▲ 何栢良承認，健康碼檢測成本很昂貴，不是一般市民能夠承擔。（資料圖片）

新冠疫情放緩，港府正研究推出港版「健康碼」，據知本港暫時有約8間私家醫院或化驗所獲得認證，每次檢測費用至少千過元，而有效期只有7日。港大感染及傳染病中心總監何栢良承認檢測成本很昂貴，不是一般市民能夠負擔。

何栢良今早（11日）在一個電台節目表示，以他理解目前僅是第一階段，港府正考慮其他可行的方法，又指廣東省和澳門已經連續28天以上無本地個案，疫情基本受控，但本港仍有零星本地小型群組感染，若要推行粵港澳三地健康碼，必須要令澳門和內地對香港有信心。

他又指，有市民需要前往內地或澳門，而停留時間是7日以上，認為可以參照中港司機做法，於停留內地或澳門期間當地進行病毒檢測，相信費用較香港低，因為香港檢測服務包括看醫生服務。

何栢良又說，若「健康碼」推展至第二階段，港府可探討一些新方案，如在進行病毒檢測時不需看醫生，因為申請「健康碼」的人士通常沒有病徵，亦不像以往離境到其他地區的身體檢查，即使曾爆發疫症的大廈居民，大部分檢驗時都沒有看醫生。

他認為，當局可以認可更多合規格的私人化驗所協助進行病毒檢測，以短時間內增加檢測量。他建議，日後可以將健康碼擴展至其他領域，例如進入密閉場所人士，入場前要出示健康碼。

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記者：陳子謙