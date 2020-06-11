【新冠肺炎】本港今日沒有新增本地確診個案　連續7日本地「零感染」

▲ 本港連續7日沒有本地感染病例。

本港新冠肺炎疫情放緩，消息指今日（11日）沒有新增本地感染確診個案，屬連續7天本地「零確診」，衞生防護中心及醫管局下午不會召開記者會，至今本港個案累計1,108宗（包括1,107宗確診個案和一宗疑似個案）。

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衞生防護中心上月底公布，一名居沙田瀝源邨祿泉樓女子確診感染新冠肺炎，其同住丈夫及後亦證感染，至今累計有7名住戶受到感染，惟源頭仍然未明。衞生防護中心早前稱，由6月起會繼續以新聞稿公布輸入性及相關確診個案的資料，並就源頭不明的確診個案舉行新聞簡報會匯報詳情。

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：陳子謙