【基層悲歌】無錢買拐杖出入靠雨傘支撐　8旬獨居婆婆多次跌倒獲好心人贈拐杖

▲ 無錢買拐杖出入靠雨傘支撐，8旬獨居婆婆多次跌倒獲好心人贈拐杖。

新冠肺炎疫情影響下，不少基層人士手停口停。本港社企「銀杏館」定期舉行免費派飯，一位80歲的獨居婆婆是當中的常客，但由於沒錢買拐杖，出入只能靠雨傘，曾經多次跌倒，近日有好心人向婆婆送贈拐杖，令她大為歡喜。

「銀杏館」昨於facebook專頁發文指，今年80歲的獨居長者郭婆婆是前來領飯的常客，不過郭婆婆本身不良於行，但又沒錢購買拐杖，出入只能用雨傘充當拐杖，已有多次跌到紀錄，每次前去領飯時都需繞過梯級，險象橫生。

好心人蕭先生不忍郭婆婆將雨傘當拐杖用，於是送出拐杖，並委託社工送到郭婆婆手上。她收到拐杖時歡喜不己，並特意讓社工替她拍照，說要給送出拐杖的蕭先生看看。郭婆婆試用拐杖時說道：

好好，真係唔同把遮，好實淨好痴地下，行多d街都唔怕喇...

「銀杏館」在帖文中寫到，福飯是一個愛心平台，不單純取一個免費飯盒，飯盒背後的人物，往往都需要服務或情緒支援。又指過去的福飯就串連了很多施與受者的故事：

兩者本是陌路人，因為一個飯盒就連在一起，這是生命連結的快樂，因為彼此之間，沒有別的，只有祝福！

帖文一出隨即引起迴響，許多網民留言祝福郭婆婆身體健康，並感謝善心人蕭先生，「見到婆婆開心，我都開心」、「好人一生平安」、「請繼續加油」。

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責任編輯：羅嘉欣