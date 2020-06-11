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【是咁的】關寶慧憶患躁鬱終日沉迷打牌　靠好友鼓勵戰勝病患終受認同

娛樂 13:09 2020/06/11

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關寶慧為《是咁的》憶患病日子。（香港開電視提供）

藝人關寶慧為梁梓禧（Roland）主持的香港開電視節目《Bupa保柏醫療保險特約：是敢的》擔任嘉賓，分享了由出道初的力捧花旦，淪為電影「爛片王」，繼而患上躁鬱，跌進人生低谷，在娛樂圈30年的跌宕生涯，及後終在去年憑舞台劇《她媽的葬禮》奪得喜劇鬧劇最佳女主角，一嚐登上頒獎台的滋味。

1990年演藝學院畢業的關寶慧，出道便被無綫選中拍攝處境喜劇《我愛玫瑰園》，在劇中她飾演顏國樑的秘書，既沒有對白、也沒有戲份，她唯有發揮小宇宙去「搶鏡」。

她說：「每當有鏡頭拍到我，我就脫鞋、睡覺睡到流口水，做一個壞的秘書，終於有一日編劇發現了我，寫一條故事線，講我跟雷宇揚發展，那時候開始受歡迎，在劇中成為很多人留意的一對。」

之後，關寶慧受無綫力捧，拍過《三喜臨門》、《大頭綠衣鬥彊屍》、《獨臂刀客》、《射鵰英雄傳》等重頭劇，不過在90年代中，關寶慧不甘由主角淪為三線演員，於是頻頻推劇，其後更絕跡電視熒幕，轉戰大銀幕。

關寶慧接受梁梓禧訪問。（香港開電視提供）

關寶慧在影壇拍過無數爛片，更自嘲是「爛片王」：「一個很大的遺憾，四年演藝學院戲劇系學習，卻要拍爛片，大製作又輪不到我，當時的心理完全不平衡。」關寶慧因此開始患上躁鬱，常常打牌舒緩情緒，她表示：「拍爛片不開心，於是去打牌，輸了，更加不開心 ，一個循環，愈來愈低谷。」

入行28年獲演技受認同

躁鬱症最嚴重時，關寶慧常常在家睡覺，最嚴重試過「長眠」30小時，她說：「有次年初一晚上七點，袁詠儀打電話給我，我仍在睡覺，她說『 喂！關寶慧 ，你在睡覺 ？不是吧，今天是大年初一』。」

患病期間，關寶慧感激身邊很多朋友的照料，尤其是劉喬方（前名：劉玉翠），不時買東西到家探望她，關寶慧表示：「好像探老人院，她很好，不時安慰我，話我很適合做這一行，叫我不要放棄。」憑着朋友的支持及自己的信念，關寶慧在2001年終於走出躁鬱。

2019年，關寶慧憑舞台劇《她媽的葬禮》奪得喜劇鬧劇最佳女主角殊榮，是娛樂圈的首個獎項：「當知道提名一刻已不斷流淚，我正駕車去探望媽媽，在車裡仍哭着，直至見到媽媽時仍然在喊，當時她以為我被人打劫。」

由出道到得獎，關寶慧苦等28年，在演技上終認同，她感激啟蒙老師毛俊輝，同時亦感謝家人支持，尤其是父親在臨終前仍鼓勵她，叫她要努力一點工作。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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