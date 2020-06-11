【淫賤人夫】妻子揭銀行高職丈夫出軌偷拍10人　驚嚇發現自己淪為性愛片女角

▲ 台灣一名妻子發現丈夫拍了多條不雅性愛影片，涉及10位女性，包括自己。

台灣一名妻子借用丈夫電腦在網上為兒子買口罩時，無意發現「好好先生」的丈夫不為人知邪惡暗黑面，發現丈夫拍了超過100條不雅性愛影片，涉及10名女性，當中更驚見自己是女角之一，又發現丈夫婚後出軌偷食，台妻決定告發丈夫。

據台灣《鏡報》報道，告發丈夫的妻子在文化教育界工作，身材嬌小、容貌秀麗，6年前去銀行處理投資事務時，結識了大自己7歲的外商銀行副總裁，2人拍拖一年多結婚，至今結婚4年多，育有一子。林姓丈夫在人前包括妻子心中一直都是「好好先生」。

妻子不知情下被拍不雅片

今年4月底，妻子借用丈夫的電腦上網為兒子預購口罩及報稅，意外發現電腦有以女性命名的資料夾，當中包括自己的名字。她好奇下打開資料夾，卻驚見多條性愛影片，赫然發現自己淪為性愛影片女主角。

我們婚前去旅行，晚上在酒店發生性行為都被他錄影下來，要不是親眼看到，我渾然不知，看完不想承認那是我……

性愛影片涉及10名女性

台妻向傳媒表示這些性愛影片、照片多達15GB，要是全部看完，至少要花上一整天，影片內容更依照不同姓名、年度整齊地分類，最早的拍攝年份是2009年，包含自己共有10名女性被拍下，妻子發現時感崩潰及震撼。

自己在不知情被拍下不雅影片之外，台妻看到丈夫偷拍的性愛影片中，很多女生是不願意或不知情，涉及罪行。有女生說不要拍，可是他還是繼續拍，又另一女生說不要拍，丈夫說會關鏡頭，事實是放在旁邊繼續錄影。影片中還有女性像完全沒有意識，一動也不動的躺在床上，任憑丈夫擺弄。

他把女生的衣服脫下來，就像AV片一樣，女生完全沒意識沒反應。我看到之後很震撼，沒有一個檔案，我可以看完的。

出軌偷食有小三小四

另一方面，台妻在性愛影片中發現，丈夫在跟她拍拖、結婚期間，有出軌偷食2人，有「小三」和「小四」。

現時，台妻已與丈夫分居，為免影片流出及避免更多女性受害，她找了律師控告丈夫，有關案件目前調查中，下星期二（16日）將首度開庭審理。

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責任編輯︰王明芳