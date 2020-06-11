【開心速遞】龔水CP一杯雪糕兩份食　張景淳戲外錫緋聞女友呂慧儀放閃

▲ 張景淳與呂慧儀不避嫌放閃。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》造就多對CP，其中龔燁（張景淳飾）和熊若水（呂慧儀飾）這對龔水CP大受歡迎，戲內外都感情要好，更不時傳出二人的緋聞。張景淳和呂慧儀最近分享影片放閃，除了一杯雪糕兩份分外，張景淳更向呂慧儀送吻，十分甜蜜。

《開心速遞》中，龔燁最近向拍拖兩年的熊若水求婚成功，令一眾劇迷看得很感動，二人又預告於兩年後正式結婚，可喜可賀！

【開心速遞】龔燁求婚成功與水水終成眷屬 張景淳呂慧儀分享Sweet爆求婚照【有片】

▲ 龔燁（張景淳飾）向熊若水（呂慧儀飾）求婚成功。（呂慧儀IG圖片）

▲ 龔燁（張景淳飾）將婚戒戴在熊若水（呂慧儀飾）的無名指上。（張景淳IG圖片）

▲ 龔燁（張景淳飾）扮成美少女戰士氹熊若水（呂慧儀飾）。（呂慧儀IG圖片）

戲內外都十分合拍的張景淳和呂慧儀經常傳出緋聞，惟二人一直堅稱彼此為好拍檔及朋友關係。他們不時於社交平台貼出大家的合照，為劇集造勢，也令二人的「戀情」浮面，深受劇迷喜愛。

呂慧儀最近分享與張景淳的「拍拖」影片，二人只享一杯雪糕，呂慧儀張開嘴巴要求張景淳餵食，而張景淳則將雪糕沾在其鼻尖，惹來呂慧儀對「未婚夫」撒嬌，二人於片中不斷打情罵俏。

【開心速遞】呂慧儀被數罪行張景淳即發長文護花 IG反擊：今次有點不公平係過份

▲ 龔燁（張景淳飾）與熊若水（呂慧儀飾）一杯雪糕兩份分。（呂慧儀抖音截圖）

▲ 龔燁（張景淳飾）向熊若水（呂慧儀飾）送吻。（呂慧儀抖音截圖）

張景淳再吻在呂慧儀的鼻尖，並以舔走上面的雪糕，二人的親密舉動令劇迷看得投入，不少劇迷紛紛表示期待再看二人放閃。

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