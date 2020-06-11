【外貌協會】網上銷售表現取決賣家外貌？　研究指靚仔靚女營銷業績更勝一籌

▲ 嶺大研究指，網上平台俊美的賣家容易獲得更佳的銷售表現。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎推動消費者對消費者（C2C）電子商貿及社交平台營銷的急速發展，嶺大一項研究發現，網上銷售成果都是「外貌協會」，俊美的賣家容易獲得更佳的銷售表現，形成「美貌紅利」現象，同時反映靚仔靚女有較強的社交能力和個人才能。

嶺大研究團隊選取了人臉圖像的幾何特徵，並採用人工智能技術，分析和評比大量網上賣家的個人頭像樣本，接著為網上住宿平台Airbnb的1.7萬個使用個人頭像名單中約1萬多名進行評分，並比較相關單位的年均出租率。

結果發現，貌美的房東，其房間年均出租率比長相一般的房東高出6%（62%比56%），而擁有完美面孔的房東，其房間出租率更較長相一般的房東高出百分之22%（78%比56%），證實了「美貌紅利」現象的存在。

研究團隊又分析貌醜賣家的銷售表現，發現與長相一般的Airbnb房東相比，貌醜房東的年均房間出租率亦高出4%（60%比56%），而最貌醜的房東，其房間出租率更高出16%（72%比56%）。

▲ 研究團隊建議，貌美或貌醜的賣家，都可根據本身的特色，選擇銷售與其外觀或專業知識相關的產品。（經濟日報資料圖片）

研究團隊其後針對另一電子商貿網站「5miles」進行研究，證實貌美和貌醜的賣家，都比長相一般的賣家更有可能成功進行交易，其中貌美賣家成功率為44%，長相平庸的賣家為38%，貌醜賣家為41%。

研究亦指，貌美的賣家比長相一般的賣家更具社交能力和個人才能，尤其在鎖售與外表有關的商品時，例如化妝品和護膚品；而貌醜的賣家則被認為更具備個人才能，尤其在推銷技術產品時需要的專業知識，例如電子產品。

負責研究的嶺大市場及國際企業學系副教授彭玲表示，排除其他因素之後，營銷者的長相是否吸引被認為是社交平台營銷產品的成功關鍵因素，從C2C的電子商貿平台中，賣方個人頭像是讓陌生人在網上交易中建立信任的第一個印象，所以一個頭像是否吸引實在舉足輕重。

▲ 嶺大市場及國際企業學系教授崔耕（右），該學系副教授彭玲（中），以及客座助理教授鍾宇豪（左）。（圖片由嶺大提供）

嶺大市場及國際企業學系教授崔耕分析稱：

面孔吸引力和銷售效果之間呈U形關係，長相一般的面孔處於夾縫之中，並沒有任何實質優勢，因為他們的社交能力被認為遜於貌美的人，而其個人才能又不及貌醜的人。

他又指，結果對於想透過個人頭像提高銷售效果的網上賣方和平台運營商，提供了實質的啟示：

在電子商貿平台上，外觀具吸引力和沒吸引力的賣家，都可以通過增強其認定的社交能力或個人才能優勢提升銷售表現，尤其是產品特性與他們的獨特外觀互相匹配時，嘗試從獨特的角度拍攝人像照或能增強賣家的個人魅力，從而避免處於相貌平庸的劣勢；至於沒有完美對稱面孔和比例的賣家，亦毋須逃避展示自己的真實外表，應強調對技術產品的專業知識，以提升其信譽和銷售表現。

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記者：陳曉瑩