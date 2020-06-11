指《亂世佳人》涉種族歧視　HBO Max暫下架惹矯枉過正批評

▲ 由於「弗洛伊德事件」，HBO Max日前將經典電影《亂世佳人》暫時下架引發爭議。

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）於5月25日遭警員拘捕並壓頸致死，引發全球反種族歧視浪潮，種族爭議持續發酵升溫，「#BlackLivesMatter」成為大熱關鍵詞。華納媒體旗下OTT影音串流平台HBO Max日前將經典電影《亂世佳人》（Gone with the Wind）暫時下架，原因為故事涉及種族問題，惹來四方八面指此做法乃矯枉過正、「為政治正確而正確」的批評。

其實《亂世佳人》自於1939年上映以來，一直引起極大爭議，指影片對奴隸制、非裔美國人和南北戰爭的描繪，有美化奴隸主之嫌等。這齣長達4小時的史詩式巨製，一向被譽為美國經典電影之一，榮獲奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳女主角等8個大獎，更是史上最賣座電影之一，獲美國電影學會（AFI）評為史上百大電影第6名。

儘管此片當時已飽受反種族歧視者詬病，但飾演女主角黑人女傭的Hattie McDaniel卻出人意料地榮獲金像獎最佳女配角，成為第一個拿到奧斯卡小金人的黑人演員。而McDaniel本身就是出身自奴隸之家，在其演戲生涯中共扮演過74次女傭的角色。

▲ 飾演女主角黑人女傭的Hattie McDaniel成為第一個拿到奧斯卡（榮獲最佳女配角）的黑人演員。

《亂世佳人》改編自Margaret Mitchell同名小說，以美國南北戰爭為大背景，講述在支持蓄奴制的南方，莊園主女兒Scarlett O’Hara與Rhett Butler之間的愛情故事，就算電影藝術成就廣被公認，內容卻一直被指有問題。

早在弗洛伊德事件前，已被批評不恰當表現當時黑奴狀況，包括將奴隸描述成服從、天真、滿足現狀的人，甚至在廢除蓄奴制後仍對前主人忠心耿耿。又把支持蓄奴制即販賣人口的美國南部，描述得過份浪漫，生活安定美好，主張解放黑奴的北部則是反動分子製造混亂的基地。而片中黑人角色多為奴僕、奴工，所以每當美國反種族歧視運動掀起時，就會被翻舊賬批評此片給黑人烙上了歷史的刻板印象。

▲ 《被奪走的12年》的黑人編劇John Ridley在《洛杉磯時報》撰文指《亂世佳人》歌頌奴隸制。（《被奪走的12年》劇照）

今次反響尤甚，憑講述美國內戰前一名黑人的12年奴隸生涯的《被奪走的12年》（12 Years a Slave），而奪得奧斯卡最佳改編劇本的黑人編劇John Ridley，就在《洛杉磯時報》指《亂世佳人》歌頌南方邦聯、忽視奴隸制的恐怖，是「對有色人種的慘痛定型」：「掩蓋了種族歧視殘酷的一面，給當時南方的奴隸制歌功頌德。」他更直接公開呼籲HBO Max將影片下架，促成今次事件發生。

HBO Max遂於6月9日宣布將《亂世佳人》暫時下架，並發出聲明：

《亂世佳人》是時代的產物。但不幸的是，故事描繪的種族偏見在現今美國社會仍然司空見慣。這些偏見於當時不正確、在今日亦不正確，也與華納的價值觀背道而馳。我們認為在沒有任何註釋的情況下，繼續保留影片在平台上是不負責任，所以當影片重新上架時，會同時帶出歷史脈絡等討論，也會保留影片全部內容，否則就變成那些歷史的不公根本不存在一樣。如果我們要創造一個更加公正、公平和包容的未來，首先必須承認和理解我們的歷史。

▲ 長壽美劇《Friends》的製作人近日為劇情沒有加入更多的少數族裔而公開道歉。

有評論人認同此舉，稱是種族平權一場勝仗。亦有人認為下架做法過火。至於弗洛伊德事件給美國社會和文化界帶來的衝擊，還有以下這些：

1：《Friends》的製作人近日發聲道歉，說他們的電視劇沒有加入更多的少數族裔。

2：派拉蒙（Paramont）取消了已經熱播了32季的電視節目《COPS》。

3：迪士尼動畫《南方之歌》也在其串流平台下架。

4：亞馬遜Prime Video平台及網站首頁高調放上「Black Lives Matter」banner，並將所有黑人題材電影置頂。



記者：鄺素媚