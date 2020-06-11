【股權轉讓】傳劉鳴煒華置24%股權　全數予甘比3子女

▲ 傳劉鳴煒華置24%股權全數予甘比3子女。

坐擁過千億資產的「大劉」劉鑾雄近日傳出健康問題，及後劉鑾雄發言人已澄劉鑾雄身體健康。有關消息令旗下家族上市公司華人置業曾股價異動，爆升近8成創1個月高位。今日市場再有消息傳出，指華置第二大股東、主席兼非執行董事劉鳴煒將其持有的股權全數轉讓華置前主席劉鑾雄妻子陳凱韻（甘比）的3名子女。有關消息令華置股價逆市升9%。劉鑾雄、劉鳴煒及甘比未有就有關消息作出回應。

「大劉」劉鑾雄家族旗下家族上市公司華人置業於2017年發出通告，指由於大劉健康狀況極為不穩，有需要與其在生時實行股權重組。當時劉鳴煒獲得24.97%的股權，而甘比則以其未成年子女劉仲學和劉秀樺之信託人的身分合共獲得50.02%股份，甘比和子女的持股比例為65：35。今日（11日）有市場消息傳出，指劉鳴煒將其持有的華置股權（24.97%）全數轉讓予劉鑾雄妻子陳凱韻（甘比）的3子女：劉秀樺﹑劉仲學及劉秀兒。

市場消息指出，是次股權變動是基於劉鳴煒的個人投資分佈，而劉氏家族續看好香港及華置前景因而其他家族成員增持，劉鳴煒仍然繼續擔任集團主席，集團整體運作及方針將一切如常，大家不用有任何惴測。

與大劉2017年結婚成為「千億太太」

2016年，大劉患腎衰竭，成功換腎後，他於11月15日登報與舊愛呂麗君斷絕關係。11月18日，大劉與細他28歲的甘比入紙排期結婚，37歲的甘比正式成為「千億太太」。

大劉與前妻寶詠琴離婚已有24年，一直沒有再婚，至2016年甘比才正式成為大劉的第二任太太，兩人當時育有一對未成年的子女劉仲學和劉秀樺。2018年甘比剖腹再誕下7磅女兒劉秀兒。

大劉早年接受傳媒訪問時曾盛讚甘比，性格單純、不愛物質，「從來沒有要求我買任何禮物, 或者給任何錢」，一直很照顧劉和一對子女。

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責任編輯：王俊賢