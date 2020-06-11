【銅芯抗疫口罩】未網上登記者攜身份證正本　6月15日起可到郵局或所屬屋邨辦領取【附領取地點】

▲ 創科局表示，未於網上登記的市民，可於6月15日起於逾300處索取「銅芯抗疫口罩+™」。（經濟日報資料圖片）

創新及科技局今日（11日）宣布，所有持有效香港身份證而未有透過網上登記索取「銅芯抗疫口罩+™」的市民，可於下周一（15日）至7月15日期間，親身到全港郵政局索取口罩，而房委會轄下公共租住屋邨及房協轄下出租屋邨居民，亦可選擇到所屬屋邨辦事處索取。

創科局指，市民索取口罩時，須向郵政局或屋邨辦事處職員出示香港身份證正本，職員會即時在電腦或手提裝置輸入市民的身份證號碼，如確認該巿民未曾索取，職員便會派發一個成人尺碼的「銅芯抗疫口罩+™」，郵政局或屋邨辦事處的電腦或手提裝置不會儲存市民的身份證號碼及其他個人資料。



局方稱，如市民無法親身前往索取口罩，可於7月6至15日期間授權他人在郵政局及屋邨辦事處代領，詳細安排於7月初公布，房委會及房協轄下屋邨辦事處亦會透過預約安排分發口罩予有特別需要的租戶，如長者或行動不便的人士）。

索取地點：

（一）郵政局

市民可於辦公時間內前往全線共121間郵政局（流動郵政局除外）索取「銅芯抗疫口罩+™」。因應每間郵政局的規模及區內有否其他派發點，各郵政局每日可供索取的口罩數量會有不同，市民可瀏覽以下網頁：www.hongkongpost.hk/tc/about_us/network/cuMaskOffices/index.html

（二）房委會轄下的公共租住屋邨辦事處



房委會轄下185個公共租住屋邨的居民可於下列時段到其所住屋邨辦事處索取口罩（不包括租者置其屋計劃屋邨及可租可買計劃屋苑的屋邨辦事處）：

6月15日至6月19日（星期一至五）：上午9時30分至下午十二時三十分；下午2時至5時

6月22日至7月15日（星期一至五，公眾假期除外）下午2時至5時

（三）房協轄下的出租屋邨辦事處



房協轄下20個出租屋邨的居民可於下列時段到其所住屋邨辦事處索取口罩：

星期一至五（公眾假期除外）：上午8時30分至下午12時30分；及下午1時30分至5時30分

沙頭角邨屋邨辦事處的辦公時間：星期一至五上午8時45分至下午12時45分；及下午1時30分至4時30分

對面海邨屋邨辦事處的辦公時間：星期一及四上午8時30分至下午12時30分；及星期二上午8時30分至下午12時30分；及下午1時30分至5時30分

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記者：陳曉瑩