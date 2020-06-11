【新冠肺炎】宋熙年騷Celine+Hermes名牌包包　珍藏慘被老公陳智燊糟塌變皺皮袋

▲ 宋熙年的包包被老公「糟蹋」了。

自從離開TVB後，陳智燊與宋熙年夫婦主力經營其自家YouTube頻道「sarah & jason」，分享二人的生活日常。再度懷孕的宋熙年除專心安胎外，日前跟老公於個人頻道分享其珍藏手袋。近日疫情下大家更注重衛生，宋熙年大爆老公陳智燊以酒精狂噴她的其中一個手袋，結果慘變「皺皮袋」。

宋熙年日前於頻道分享3款名牌手袋，包括BALENCIAGA（巴黎世家）、Celine及Hermes birkin手袋。她先行分享BALENCIAGA（巴黎世家）的經典款motorcycle Bag，Sarah所擁有的是橙紅色款式，約值港幣12,000。她表示是多年前於巴黎購貫，容量夠大適合返工使用。

接著她介紹另一個珍藏是Celine的Sangle Bag，宋熙年自言是Celine粉絲，她說：「我好喜歡old Celine系列，因為皮質料好靚，大部分是耐看款式，加上條帶夠粗，揹上身好舒適。」

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▲ 宋熙年的Celine手袋慘變皺皮袋。（影片截圖）

▲ Celine的Sangle Bag（影片截圖）

陳智燊「謀殺」名牌手袋

宋熙年擁有的Celine袋價錢大約港幣18,500元，不過疫情下卻被老公「糟蹋」了，她說：「疫情下我用了兩次，之後他(指Jason)不停用酒精噴個袋，令到手袋的皮皺了，兩塊皮中間的膠甩晒。」在旁的陳智燊即笑說：「好似士多的紙皮袋。」

最後宋熙年介紹Hermes birkin手袋，其款式為Epsom 35，以海軍藍色搭配酒紅色，她說這款式是比較罕有，而價錢約為約為港幣90,677。

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宋熙年續就由於手袋的皮偏重，用一陣已經感覺累，所以她比較少用，宋熙年即跟老公說：「等Damon將來長大，或者肚內的BB是女仔的話，就可以留給女兒，或者將手袋留給兒子老婆。」

陳智燊與宋熙年自2007年開始相戀，直到2014年才由地下情公開戀事，2016年在英國結婚，並在2018年誕下兒子Damon。身為模範夫婦的他們經常在網上放閃，近年開始其YouTube頻道分享日常，非常溫馨。

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