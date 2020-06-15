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【烹飪教煮】五星級酒店糕餅廚教簡易烘焙　6分鐘焗出香濃流心朱古力心太軟蛋糕【有片】

休閒 15:52 2020/06/15

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

香港W酒店的糕點總廚Chef Baptiste Villefranque，這次會教大家用製作只需焗6分鐘的心太軟。

心太軟，法文名字叫Fondant au Chocolat，解作融化了的朱古力。在香脆的朱古力蛋糕外層上劃下那一刀，暖呼呼的半液態狀朱古力就從中心一瀉而出，這一幕對於忠實甜品控來說，絕對是無懈可擊。

心太軟簡單易做，只需焗約 6 分鐘便能品嘗到外脆內軟的美味甜點。（湯炳強攝）

心太軟其實是一道非常容易做的甜品，只需將材料拌勻妥當，時間及火力掌握得好，要外脆內軟絕對沒難度。

立即去片睇睇︰

香港W酒店的糕點總廚Chef Baptiste Villefranque說。有豐富烘焙經驗的Baptiste，自2008年起已任職糕點師傅，兩年前他成為W酒店的糕點總廚，創作出多款精緻創新的甜點。

Baptiste教路，做心太軟時需要注意幾點，首先是朱古力不能用火直接煮，否則朱古力很容易煮燶，導致失敗。

「揀選朱古力也要留意，必須選品質較好的，而我就建議用帶苦味的黑朱古力，因為心太軟本身是一道頗甜的甜點，如伴呍呢嗱雪糕吃就一流。」最後切記要在模具上塗抹牛油，否則烘焗時蛋糕黏實模具就不能成形。

心太軟材料（湯炳強攝）

材料（6 個分量）：

66% Caraibe黑朱古力 100克
無鹽牛油 100克
可可粉 10克
雞蛋 2隻
70克
麵粉 50克
泡打粉 半茶匙
8厘米錫紙焗杯 6隻

做法︰

1. 將朱古力及牛油倒入大碗中，放在一個裝至半滿水的小鍋上，用細火慢慢將朱古力坐溶。

切勿將朱古力直接煮溶，要隔水坐熱，否則很易燶（湯炳強攝）

2. 當朱古力及牛油開始溶化時，完全拌勻後離火，備用。

3. 將雞蛋打入另一個大碗中，先加入一半分量的糖，用打蛋器拌勻。

4. 當蛋糊變淡色時，再加入剩下的糖拌勻。

5. 完成後，先將三分一的朱古力漿倒入糊中，拌勻後再將混合物倒回餘下的朱古力漿內。

加入麵粉、可可粉及泡打粉，輕輕拌勻直至所有粉粒都溶化。（湯炳強攝）

6. 加入麵粉、可可粉及泡打粉，輕輕拌勻直至所有粉粒都溶化。

7. 將牛油均勻塗抹在焗杯內，並塗滿可可粉，將多餘的可可粉倒出。

8. 用匙羹將朱古力漿注入焗杯內，約四分之三滿。

用匙羹將朱古力漿注入焗杯內，約四分之三滿。（湯炳強攝）

9. 放入已預熱至攝氏210度的焗爐，焗約6至8分鐘。

放入已預熱至攝氏210度的焗爐，焗約6至8分鐘。（湯炳強攝）

10. 取出翻轉脫模，撒上可可粉，可隨意伴生果或雪糕吃。

小貼士︰

  • 切勿將朱古力直接煮溶，要隔水坐熱，否則很易燶；而坐熱朱古力時，火亦不能過猛，因太熱會令朱古力油脂分解，失去光澤。
  • 牛油要預先從雪櫃拿出放室溫擺放，令坐熱時較易溶化。
  • 於第5個步驟時，如直接將剛煮溶的朱古力漿倒入蛋糊中，其高溫可令蛋糊熟透，令烘焗失敗。
  • 如心太軟不用脫模吃，可省略塗可可粉步驟。

將牛油均勻塗抹在焗杯內，並塗滿可可粉，將多餘的可可粉倒出。（湯炳強攝）

記者︰黃依情

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