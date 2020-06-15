【烹飪教煮】五星級酒店糕餅廚教簡易烘焙　6分鐘焗出香濃流心朱古力心太軟蛋糕【有片】

▲ 香港W酒店的糕點總廚Chef Baptiste Villefranque，這次會教大家用製作只需焗6分鐘的心太軟。

心太軟，法文名字叫Fondant au Chocolat，解作融化了的朱古力。在香脆的朱古力蛋糕外層上劃下那一刀，暖呼呼的半液態狀朱古力就從中心一瀉而出，這一幕對於忠實甜品控來說，絕對是無懈可擊。

▲ 心太軟簡單易做，只需焗約 6 分鐘便能品嘗到外脆內軟的美味甜點。（湯炳強攝）

心太軟其實是一道非常容易做的甜品，只需將材料拌勻妥當，時間及火力掌握得好，要外脆內軟絕對沒難度。

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香港W酒店的糕點總廚Chef Baptiste Villefranque說。有豐富烘焙經驗的Baptiste，自2008年起已任職糕點師傅，兩年前他成為W酒店的糕點總廚，創作出多款精緻創新的甜點。

Baptiste教路，做心太軟時需要注意幾點，首先是朱古力不能用火直接煮，否則朱古力很容易煮燶，導致失敗。

「揀選朱古力也要留意，必須選品質較好的，而我就建議用帶苦味的黑朱古力，因為心太軟本身是一道頗甜的甜點，如伴呍呢嗱雪糕吃就一流。」最後切記要在模具上塗抹牛油，否則烘焗時蛋糕黏實模具就不能成形。

▲ 心太軟材料（湯炳強攝）

材料（6 個分量）：

66% Caraibe黑朱古力 100克 無鹽牛油 100克 可可粉 10克 雞蛋 2隻 糖 70克 麵粉 50克 泡打粉 半茶匙 8厘米錫紙焗杯 6隻

做法︰

1. 將朱古力及牛油倒入大碗中，放在一個裝至半滿水的小鍋上，用細火慢慢將朱古力坐溶。

▲ 切勿將朱古力直接煮溶，要隔水坐熱，否則很易燶（湯炳強攝）

2. 當朱古力及牛油開始溶化時，完全拌勻後離火，備用。

3. 將雞蛋打入另一個大碗中，先加入一半分量的糖，用打蛋器拌勻。

4. 當蛋糊變淡色時，再加入剩下的糖拌勻。

5. 完成後，先將三分一的朱古力漿倒入糊中，拌勻後再將混合物倒回餘下的朱古力漿內。

▲ 加入麵粉、可可粉及泡打粉，輕輕拌勻直至所有粉粒都溶化。（湯炳強攝）

6. 加入麵粉、可可粉及泡打粉，輕輕拌勻直至所有粉粒都溶化。

7. 將牛油均勻塗抹在焗杯內，並塗滿可可粉，將多餘的可可粉倒出。

8. 用匙羹將朱古力漿注入焗杯內，約四分之三滿。

▲ 用匙羹將朱古力漿注入焗杯內，約四分之三滿。（湯炳強攝）

9. 放入已預熱至攝氏210度的焗爐，焗約6至8分鐘。

▲ 放入已預熱至攝氏210度的焗爐，焗約6至8分鐘。（湯炳強攝）

10. 取出翻轉脫模，撒上可可粉，可隨意伴生果或雪糕吃。

小貼士︰

切勿將朱古力直接煮溶，要隔水坐熱，否則很易燶；而坐熱朱古力時，火亦不能過猛，因太熱會令朱古力油脂分解，失去光澤。

牛油要預先從雪櫃拿出放室溫擺放，令坐熱時較易溶化。

於第5個步驟時，如直接將剛煮溶的朱古力漿倒入蛋糊中，其高溫可令蛋糊熟透，令烘焗失敗。

如心太軟不用脫模吃，可省略塗可可粉步驟。

▲ 將牛油均勻塗抹在焗杯內，並塗滿可可粉，將多餘的可可粉倒出。（湯炳強攝）

記者︰黃依情