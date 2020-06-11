【2020父親節】千禧新世界香港酒店推父親節優惠　低至5折住宿連早餐歎Lounge【內附連結】

▲ 千禧新世界香港酒店推出「父親節特選住宿計劃」，房價低至5折！（千禧新世界香港酒店提供）

父親節臨近，今年無得帶爸爸去旅行玩吓，其實留港慶祝也是不錯的選擇。各大酒店都有推出自助餐、酒店Book房優惠，今次位於海濱沿岸的千禧新世界香港酒店推出「父親節特選住宿計劃」，房價仲低至5折！

▲ 早餐Buffet多款美食任食，超抵！（千禧新世界香港酒店提供）

凡於6月10至21日期間，預訂2020年6月18至28日入住的聚賢薈城景客房或聚賢薈海景客房，即可享五折最優惠房價住房優惠，並可獲贈免費紅酒一枝，同時盡享聚賢薈尊屬禮遇：

每日早餐（兩位登記入住賓客享用）

迎賓果盤

個人化住房及退房登記服務

早上10時至晚上8時於The Lounge享受全天候供應之美點及傍晚雞尾酒

免費享用迷你酒吧內的非酒精飲品 （不設補充）

延遲退房至下午三時（視乎房間供應情況而定）

洗燙及乾洗服務九折優惠

酒店的餐廳、酒吧和客房送餐服務八折優惠

＊以上所有價目須另收加一服務費

＊預訂不得取消，優惠亦不可與其他訂房套餐及推廣優惠同時使用。

不過大家要留意，客房必須提前預訂，並需視乎出租情況而定（有特定日期不適用）而價錢因應日子有變動，詳情可於網站查詢。

查詢或預訂

電話：2313 4305

網址：newworldmillenniumhotel.com

記者：Panda