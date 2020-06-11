【2020父親節】千禧新世界香港酒店推父親節優惠 低至5折住宿連早餐歎Lounge【內附連結】
休閒 16:35 2020/06/11
父親節臨近，今年無得帶爸爸去旅行玩吓，其實留港慶祝也是不錯的選擇。各大酒店都有推出自助餐、酒店Book房優惠，今次位於海濱沿岸的千禧新世界香港酒店推出「父親節特選住宿計劃」，房價仲低至5折！
凡於6月10至21日期間，預訂2020年6月18至28日入住的聚賢薈城景客房或聚賢薈海景客房，即可享五折最優惠房價住房優惠，並可獲贈免費紅酒一枝，同時盡享聚賢薈尊屬禮遇：
- 每日早餐（兩位登記入住賓客享用）
- 迎賓果盤
- 個人化住房及退房登記服務
- 早上10時至晚上8時於The Lounge享受全天候供應之美點及傍晚雞尾酒
- 免費享用迷你酒吧內的非酒精飲品 （不設補充）
- 延遲退房至下午三時（視乎房間供應情況而定）
- 洗燙及乾洗服務九折優惠
- 酒店的餐廳、酒吧和客房送餐服務八折優惠
＊以上所有價目須另收加一服務費
＊預訂不得取消，優惠亦不可與其他訂房套餐及推廣優惠同時使用。
不過大家要留意，客房必須提前預訂，並需視乎出租情況而定（有特定日期不適用）而價錢因應日子有變動，詳情可於網站查詢。
查詢或預訂
電話：2313 4305
網址：newworldmillenniumhotel.com
記者：Panda