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政府委任潘信榮為市建局執行董事　7月15日起生效任期3年

社會 15:12 2020/06/11

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政府委任潘信榮為市建局執行董事。（資料圖片）

政府宣布，行政長官已接納遴選委員會的建議，委任潘信榮為市建局執行董事，任期3年，由7月15日起生效。潘信榮將協助市建局行政總監制定及推行有關規劃及設計、物業及土地，以及企業事務的政策和措施。

發展局局長黃偉綸表示，潘信榮是專業工料測量師，在前土地發展公司及市建局工作超過20年，在推動發展項目的工程及合約管理方面經驗豐富，期待與他在新崗位上緊密合作，共同推動市區更新這項工作。

他又感謝即將任滿退休的馬昭智多年來為市建局所作的寶貴貢獻，又指馬昭智自2016年出任執行董事以來，憑藉豐富知識和深厚經驗，在市建局貢獻良多，尤其是推進以小區及規劃主導的市區更新模式。

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責任編輯：陳子謙

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