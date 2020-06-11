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【降魔的2.0】譚嘉儀邀小姪女拍MV　《原來有愛》啤啤莉莉版下載量超預期

娛樂 15:16 2020/06/11

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

譚嘉儀為《原來有愛》拍MV。（星夢娛樂）

譚嘉儀日前為有份主演的劇集《降魔的2.0》插曲《原來有愛》拍攝 MV，嘉儀在劇集中繼續扮演精靈「莉莉」的角色，作曲人張家誠特別寫出這首很有音樂劇感覺的歌曲，浪漫的旋律，配上嘉儀甜蜜的演繹，充滿童話感覺。

MV更特別找來兩位小演員演出，彷似跟大家一起翻開童話書，感受愛的力量。

其中演出的小女孩更是嘉儀親姐的女兒「芊穎」，其實早在BB時期已經在嘉儀另一隻 MV《陪着你走》中出現過。

嘉儀邀來小姪女演出MV。（星夢娛樂）

嘉儀笑說：「我要做超級經理人，從小培養芊穎成材，可能芊穎成日跟住我，而且我哋成家人都好鍾意唱歌表演， 所以小小芊穎好有表演慾。」

除劇集大受歡迎，此首歌在網上下載平台都得到多個冠軍，近日嘉儀更將這歌《啤啤+莉莉》特別合唱版本放上網，結果得到超好的反應。

嘉儀道：「好開心啤啤（劉佩玥Moon）接受我邀請一齊合唱，促成這個網上crossover版本，雖然劇集已經大結局，劇情寫啤啤已經了目的地，但啤啤同莉莉的愛永遠都會長存。 因為這個世界『原來有愛』，我同Moon都好似大家一樣，很不捨得啤啤莉莉，希望好快會有《降魔的3.0》。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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