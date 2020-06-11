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【修例風波】調查︰逾七成受訪者「想見到」香港修補社會撕裂

政治 15:18 2020/06/11

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民建聯表示，近五成受訪者曾因政見不同與家人吵架。（尹櫻霖攝）

反修例風波一年前爆發，民建聯上月中調查顯示，對於是否想見到香港能夠修補到社會撕裂和減少分化，76.5%受訪者表示「想見到」，但對於香港未來能夠修復社會撕裂和減少分化，46%受訪者表示「無信心」，而表示有信心的受訪者，佔27.9%。

78.4%受訪市民認為，修例風波發生後社會撕裂分化「多了」。對修例事件持不同政見的家庭中，有48.1%受訪者表示，曾因政見不同與家人吵架，而15.5%受訪者表示，過去一年家人傾計次數減少，22%受訪者表示，過去一年家庭關係較差。

民建聯副秘書長顏汶羽指出，特區政府應就過去一年反修例風波認真改革，尤其在改善貧窮、房屋等方面解決香港各樣深層次矛盾。顏汶羽又認為，政府應要帶頭重建「尊重包容、理性平等的對話平台」，以各種形式落區聽取民意。

民建聯於5月中旬，以進行電話隨機抽樣訪問1133名市民。

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記者︰尹櫻霖

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