教育局下學年推教師必修培訓課程　學習價值觀及操守

▲ 教育局昨宣布，下學年起，新入職教師必須接受由教育局提供有關教師專業角色、價值觀及操守的培訓課程。（資料圖片）

教育局昨（10日）向全港學校發通告，宣布下學年起，新入職教師必須接受由教育局提供的30小時核心培訓課程，涵蓋教師專業角色、價值觀及操守等內容，在職教師每3年完成的150小時培訓，亦須劃出不少於30小時參與包括價值觀及操守，以及國家及國際教育議題的課程或活動。

教育局在通告中表示，為落實教師專業發展專責小組建議，建立教師專業階梯，2020/21學年起，會分別為新入職教師提供核心培訓課程，及為在職教師提供培訓課程和資源，以及「優化」符合教師晉升要求的培訓，以達到「促進教師專業成長及提升教師專業地位」。

按教育局最新要求，下學年起，首次於公營學校或直接資助計劃學校任教的教師，必須於入職首3年內完成由教育局提供的30小時核心培訓課程，以及按個人專業發展需要參與不少於60小時的選修培訓。核心培訓涵蓋「教師專業身份－角色、價值觀及操守」及「教師專業學習－最新教育發展及相關政策」。

在職教師維持每3年接受150小時培訓，但下學年起，必須在當中撥出不少於30小時，參與有關「教師專業角色、價值觀及操守」及「本地、國家及國際教育議題」的課程或活動，每範疇須佔最少6小時，相關培訓課程及資源均由教育局提供。

此外，教育局亦更新了教師晉升培訓要求，教師獲晉升前，必須完成由教育局提供的30小時核心培訓課程，重點內容包括專業操守及價值觀、國家及國際發展等，另完成60小時選修課程。有關安排將設3年過渡期，所有在2023年8月31日或以前晉升更高職級的教師，可選擇按以往或最新的培訓要求，獲取晉升資格。

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記者：馮琪雅