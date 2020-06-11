【癌症警號】皮膚痕癢膚色改變或癌症先兆　醫生列舉5大皮膚症狀警告肝臟出問題

▲ 原來有少數的皮膚症狀可能亦顯示患者的肝臟出現問題，甚至與肝癌有關。

皮膚痕癢相信不少人都經歷過，原因大部份都與皮膚方面的疾病有關，但原來有少數的皮膚症狀可能亦顯示患者的肝臟出現問題，甚至與肝癌有關。

肝癌可引發全身痕癢

台中慈濟醫院腸胃內科醫師林志明表示，他曾經診治過一名73歲的患者，他因為全身出現痕癢而四處求醫，然而症狀一直未有紓緩，結果經詳細診斷才發現，他全身痕癢的症狀竟是由於患上肝癌。

林志明提醒，皮膚痕癢的症狀要視乎情況而判斷，若由肝癌所產生的痕癢，其症狀通常是全身出現痕癢，而不是局部性，甚至可能會出現皮膚病變，皮膚出現或青或黃的情況。

據資料顯示，肝臟負責膽紅素的代謝，當膽紅素代謝出問題，膽紅素無法順利經由肝臟排出，沉積在體內導致黃疸，就可能進而刺激皮膚發癢，所以像是有膽結石、肝硬化、肝癌等造成膽道阻塞的患者，便可能會全身痕癢。

5項皮膚問題或與肝臟有關

而台大醫院內科部兼任主治醫生葉佳衢也曾指出，除了皮膚痕癢外，以下5項皮膚問題也可能與肝臟有關，但他強調並非每個肝病患者都會出現這些皮膚問題，即使出現這些症狀其實也有可能牽涉其他病症，要及時求醫才可了解情況。

皮膚血管異常：肝硬化病人可能會出現分布在臉上、胸部的蜘蛛痣，或會出現腹壁靜脈曲張、手掌現紅斑等問題。



皮疹或水腫：當中包括出現不易消退的蕁麻疹、血管神經性水腫、小腿潰瘍等。由於在肝硬化的情況下，神經內分泌激素會代謝較慢，導致濃度較高，加上自體免疫抗體容易被肝炎所引發，會引發一系列皮膚血管併發症。



毛髮變稀疏：由於肝臟對雌激素代謝下降導致血中濃度升高，雄激素下降，有些男性患者的毛髮會變稀疏，甚至引發男性女乳症。



膚色變黃：身體出現黃疸，或者皮膚出現色素沉著。



指甲變脆弱：有些肝硬化或肝炎患者的指甲會出現線狀黑甲、指甲變灰、杵狀指、指甲脆弱等問題。

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責任編輯:羅嘉欣