署理副廣播處長陳敏娟以健康理由請辭　9月起離任

▲ 港台署理副廣播處長陳敏娟因健康理由請辭，9月起離任。（資料圖片）

香港電台署理副廣播處長陳敏娟辭職，9月1日離任。港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，陳敏娟今日在港台高層會議上透露，因為健康理由，6月1日向廣播處長提出請辭。

現年58歲的陳敏娟，在港台任職超過30年，港台表示，感謝陳敏娟多年以來的服務及貢獻。

至於陳敏娟辭職後的工作安排，伍曼儀表示，港台會因應運作需要及根據公務員事務規例，安排合適人員署任副廣播處長（節目）的職位。

據了解，廣播處長梁家榮在今天會議上，指收到對方辭職信時很震驚，曾經作出挽留，但不成功。陳敏娟表示，很久沒有放過假，很疲累，身體發出訊號，是時候退下來，亦不會重新考慮辭職的決定，她明白消息傳出後，大家會很錯愕，勉勵同事以專業態度緊守崗位，繼續做公共廣播機構應該要做的事。

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責任編輯︰尹櫻霖