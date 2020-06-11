半癱漢送院不治肛門疑塞有紗布　醫生指死者腹瀉毋須塞肛

▲ 死者主診醫生黃泰釗。

居於護老院的半身癱瘓智障漢不適送院後不治，期間被發現肛門疑塞有紗布等異物，死因聆訊今（11日）續。聯合醫院學護供稱，當病人直腸出現大量出血時，才會將腎上腺素加入紗布去塞肛，以達到止血效果。死者主診醫生供稱，死者當時有腹瀉，但毋須塞肛，醫生亦不會因病人腹瀉而塞肛。

死者王志成（60歲）生前入住牛頭角劍橋護老院，2016年1月31日因嘔吐及腹瀉等問題入院接受治療，同年2月2日證實身亡。

聯合醫院醫生黃泰釗作供指，事發時為死者的主診醫生，根據其早前撰寫及交給警方的醫療報告指，死者於2016年1月31日下午入院，初步診斷結果顯示死者患有肺炎、敗血性休克及腸胃炎，當時須處方抗生素及強心針等藥物。

報告續指，當晚約11時，有護理人員發現死者肛門有疑似紗布及尿片膠貼的異物，護士即時通知當值醫生，當值醫生進行直腸內窺鏡檢查及安排X光檢查，但沒有發現其他異物。

報告內容續指，黃於翌日（2月1日）早上替死者進行探肛，發現死者直腸內有異物，從死者肛門拉出1塊布料。

死因研訊主任向黃查問，為何當時X光檢查未能有發現異物。黃供稱，X光未必能夠照出所有異物，而且異物在較早前可能未到達內窺鏡能檢查到的位置。

死因研訊主任續問及，黃其後採取甚麼行動。黃供稱，他從死者肛門抽出異物後，曾致電給予死者居住的護老院職員，隱晦地問到死者的肛門有否做過任何特別程序，當時職員即時否認，職員亦沒有問甚麼是特別程序。

黃又供稱，他當時感到事件不尋常，擔心有虐老或違法的情況，他於同日上午致電死者胞弟，告知有關肛門異物的情況。死因研訊主任又問黃為何當時沒有主動報警，黃供稱，因為當時已致電家屬，認為家屬會報警。

死因研訊主任門及黃有否問過職員，為何死者腹瀉嚴重，卻不為死者塞肛。黃回應指，絕對沒有說過，並稱這不合理的做法，死者當時情況毋須塞肛，醫護人員亦不會為肚瀉病人塞肛。黃續指沒有懷疑醫院員工，並對同事有信心。

聯合醫院學護吳健群供稱，醫護人員只會在一種情況下為病人進行肛塞，就是當病人直腸出現大量出血時，會將腎上腺素加入紗布去塞肛，以達到止血效果，而這種措施只會由外科醫生執行，並不適用於研訊死者的情況。聆訊下午續。

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記者：王仁昌