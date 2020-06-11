【溫馨復課】暖心副校長親製400件蛋糕送學生　青衣商會小學黃Sir：希望學生開心復課

▲ 青衣商會小學副校長黃錦明化身Mr. Cook為復課學生送上自製暖心蛋糕，希望學生開心返學。

近日小學已漸分階段復課，已停課多月的學生難免倍感焦慮。青衣商會小學副校長黃錦明為令學生開心復課，化身Mr. Cook自製400件超鬆軟蛋糕送給學生。

▲ 家長大讚蛋糕美味。（攝影：關鍵生）

疫情停課期間，校方除了為學生提供Zoom視像課程，更希望為學生培養興趣解悶，寓學習於娛樂。黃Sir亦親身上陣，在Facebook設Live開烹飪班，教導同學製作口感超鬆軟蛋糕。黃Sir說：「以往我在學校也會教小朋友造蛋糕，同事便問我有否興趣開Live教學。心想，即管試試吧！」

▲ 學生看完Live後不久便見到黃Sir，喜出望外。（攝影：關鍵生）

為增加趣味，黃Sir加插有獎問答環節與學生互動，最快回答正確答案的3位同學，將由黃Sir親自將蛋糕送上門。直播完結後，黃Sir馬上包裝好蛋糕，並駕車到學生住所，親手奉上熱騰騰的蛋糕，令學生喜出望外。「同學一見到我都覺得既驚訝又開心，想不到在家樓下竟然真的可以見到老師。」

自學烹飪示範學會學習

活到老學到老，黃Sir笑言自己的廚藝都是在YouTube影片習得，切身體會到「學會學習」的重要性：「任何事，只要懂得學習，就可做到自己想做的事。現今資訊發達，最重要是懂得找出學習渠道，學習了就嘗試動手做，多做了就會產生興趣。學造蛋糕如是，讀書如是。」

▲ 讀書就如烹飪，失敗了不緊要，最重要是學會學習。（攝影：關鍵生）

他更笑指自己學造蛋糕時也十分蝦碌，頻頻「失敗」：「今天中午試造時都失敗了一次，可能因為緊張，連麵粉也忘了落！但即使一次、兩次、三次不成功也不要緊，最重要是懂得如何學習。」在錯誤中學習，能夠包容自己的失敗，黃Sir同樣能夠擁抱學習上遇到挫折的學生。

始終有人考第一，有人考包尾。學校讀書成績不好只是次要，最重要是品行。

他憶述，一位中一以後就沒有讀書的舊生，現時正職網上賣榴槤。「當年他在學校經常搞搞震，書也讀不好，但不要緊，他心地沒變壞，現時能在社會找到工作，成為正經踏實的人，可養活自己就沒問題了。學校希望學生不只學習知識，最重要能學到做人，不要學壞。」

▲ 黃Sir笑言自己是空少。（攝影：關鍵生）

記者印象中的副校長都是充滿威嚴，令人望而生畏，難得在於黃Sir如此親民，學生與他亦師亦友。

溝通關懷是教育核心

1985年初入職，他以為成為嚴肅的老師便能教好學生，30多年的教學歲月讓他漸漸明白到，其實教育更在乎溝通與關懷。「關心學生，不是出了事才『關心』，平時課堂、小息與他們聊天，有活動時又預他們一份，間中獎勵他便可收買人心（笑）！」

▲ 最近他學習了匹克球，希望學生也可練習強身健體。（攝影：關鍵生）

黃Sir始終惦念着學生，發現新球類運動匹克球（Pickleball），便總想着與學生一起強身健體，別人送他的食物、飲品，也與學生分享，難怪學生常常感謝黃Sir的關心。

▲ 他主張因材施教，讓學習步調不一樣的學生都可感受到樂趣。（攝影：關鍵生）

學習方面，他因材施教，對待頑皮學生，他也有一套相處法則：「包容及耐性很重要，對待頑皮同學，若你在他短處入手去挑剔他、責罵他，反而影響師生關係，對他心理也不好。若他不是太離譜，要有一定寬容度，有時他收手了，老師也要懂得收，不要再嚴辭責罵他，他俾面你就不要用老師身份去到盡。」

▲ （攝影：關鍵生）

復課當日，黃Sir亦再次化身Mr. Cook，以廚神造型在校門迎接學生上學，學生興奮雀躍不已。他當日聯同數位老師花了3個多小時，共製作400件蛋糕送給家長和學生作為復課禮物。

▲ 復課當日黃Sir馬不停蹄趕製400件蛋糕。（攝影：關鍵生）

因復課期間校園禁食，在臨近放學時，他以空少姿態推送食物車到課室門口，派發包裝好的蛋糕給學生。「希望復課可令他們感到開心。」

暫停考試減輕學生壓力

現時學校課程只會有中英數常4科，重點教學冀令學生順利銜接到下一個年度。而好多家長都擔心的考試，校方為了減輕家長憂慮及學生壓力，7月第二個星期將會有一個不打分數的總結性評估，只為了解學生的學習進度。至於五年級的呈分試，則需要教育局進一步指引再作決定。

記者：陸明敏