【生命鬥士】3歲小鐵漢手術後成功行20米　暖爸以子為榮︰願一生被叫小鐵漢爸爸

▲ 小鐵漢爸爸於社交媒體講述兒子最新情況，指小鐵漢正慢慢適應心臟起搏器，成功落病床行20米。（圖片來源︰小鐵漢媽媽fb）

患有先天性心臟病的3歲小鐵漢Kansas，上月27日接受第4次手術成功換了機械心瓣，其後因心率不正，於6月1日緊急做心臟起搏器植入手術。小鐵漢現時康復進度良好，小鐵漢爸爸於社交媒體講述兒子最新情況，指小鐵漢正慢慢適應心臟起搏器，成功落病床行20米。

小鐵漢踏出重要一小步

小鐵漢爸爸Jayco今日（11日）在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」，分享兒子這兩天康復進度很好，醫生指處理好學行及調藥兩個問題，小鐵漢便可以出院。學行方面，因小鐵漢體內植入心臟起搏器，令他不習慣，只想在病床上不願動。不過，爸爸寫道小鐵漢有突破︰

今日仔仔終於好成功咁行咗20米喇！小鐵漢一小步，近出院一大步。

至於有關調藥的問題，由於小鐵漢換了機械心瓣，因此要食薄血藥以控制血小板指數，爸爸解釋︰

簡單啲講即係啲血太杰（稠）會影響機械心瓣運作、太浠（稀）會搞到內出血。

▲ 小鐵漢爸爸分享兒子近照。（圖片來源︰巴打絲打 Facebook Club）

經爸爸鼓勵不再怕抽血

現在醫生每3小時會為小鐵漢抽血化驗，再根據結果調藥。爸爸讚小鐵漢好叻仔，他表示兒子之前每次抽血都很害怕甚至爆喊，但爸爸鼓勵他，

您只會感覺到有啲嘢喺裡面走嚟走去，就好似『騎士龍』變身果（嗰）時咁，有啲好勁嘅能量行勻全身，跟住先可以變身變勁打怪獸。

自此之後小鐵漢每次抽血都好乖，而且會自言自語說「好似騎士龍咁」，對抽血不再恐懼。

小鐵漢爸爸其後在個人Facebook表示，喜歡別人稱呼他做「小鐵漢爸爸」，以兒子的名義稱呼他是他的光榮，證明兒子比他叻，勁過爸爸。

我願意一生都俾人叫做『小鐵漢爸爸』，因為個仔叻過爸爸，係做爸爸最大嘅成就。

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責任編輯︰駱秀玲