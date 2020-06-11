【愛妻號】鄭嘉穎演出軌男搭上陳靜　演激情戲跟太太陳凱琳備案

▲ 電影《焚身》今日舉行拜神儀式。

鄭嘉穎、陳靜(DaDa)及朱晨麗今日（6月11日）出席電影《焚身》拜神儀式、儀式之上，已為人父的嘉穎和5歲小演員黃嗣舜特別投緣，而《焚身》其實是嘉穎早前宣布再為人父後接拍的首部作品，戲中飾演醫生的鄭嘉穎，和飾演其太太的朱晨麗及5歲兒子生活一直平淡幸福，但一次醉酒斷片，意外搭上情痴陳靜。

嘉穎跟飾演情婦的陳靜有激情戲，他接受媒體訪問時，表示事前跟太太陳凱琳（Grace）備案，由於太太是演員，故會明白事理。

至於Grace可會來監場？嘉穎即謂太太有身孕不方便來探班，加上天氣悶熱，要盡量少出街，不過他也取笑太太性格坐不定呢。

▲ 宣佈再為人父的鄭嘉穎首度現身見傳媒。

當問及Grace的預產期及胎兒BB性別時，他一律沒回應，只說：「等她說吧！我怕說錯話呢。」

另外，嘉穎表示兒子Rafael暫未知道快將做哥哥，兒子仍然很年幼，只懂說火星話。談及家裡快添新成員，是否要努力賺奶粉錢？他說：「這時候有工開已好幸運，我又未退休，不可以天天躲在家。」

▲ 鄭嘉穎跟小演員很投契。

至於 DaDa 於戲中超級痴戀嘉穎，認定跟對方是天生一對，無懼正室存在。DaDa 回憶起現實中，曾經非常迷戀一個人，說：「小學五年級時，曾迷戀同班同學，但都不算初戀，連拖手也沒有，是好純情的暗戀，我會寫紙仔放於他櫃內，但一直無表白，這個是一個回憶，亦是我第一次那麼迷戀一個人！」



至於朱晨麗再度跳入大銀幕，飾演一個賢妻良母，一心一意為家庭付出，可惜被第三者破壞家庭，朱朱表示如果現實中如果遇到第三者介入，會視乎家庭狀況去應對：「如果自己已經有小朋友，會盡力去挽救家庭。」