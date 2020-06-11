本港6月21日將出現日偏食　天文台籲勿用肉眼或望遠鏡直視太陽

▲ 天文台表示，香港6月21日將出現日偏食。（資料圖片）

天文台表示，香港6月21日將出現日偏食，由當日下午2時37分開始，至下午5時25分結束，食甚時間為下午4時08分。天文台提醒，市民觀看日食時，不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，較安全的觀測方法是透過針孔，或用望遠鏡把太陽的影像投射在白紙或硬紙板上，然後觀看其投影。市民亦可透過網上直播觀賞是次日食過程。

天文台又指，這次日食帶橫跨亞洲及非洲，但在香港只能看見日偏食，由於日食期間太陽的仰角較高，若天氣情況許可，大部分面向西方而沒有障礙物的地點，都是觀賞日食的理想位置。

另外，香港於今次現象中頗接近日食的環食帶，食分將會達到0.89，即在食甚時，太陽有89%的直徑會受月球阻擋，是自2012年以來香港可觀看的日食現象中食分最高的一次，下次更高食分的日食要待2070年才會出現。

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責任編輯：陳子謙