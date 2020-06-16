【端午糭】有跌打損傷及三高人士不宜食糯米　中醫教食糭後飲烏龍茶消滯【更多消滯方法見內文】

▲ 中醫陳家信指，有跌打損傷及三高人士不宜食糯米。

今年端年節在6月25日，估計龍舟賽事未能如期舉行，但市面上仍可以買到應節食品 -端陽糭。糉，主要成份為糯米，味甘，性溫。歸脾、胃、肺經。有補中益氣，健脾止瀉，縮尿斂汗等作用，對改善脾胃虛寒型泄瀉有良好效果。

糯米有健脾止瀉作用

脾胃虛寒型的泄瀉，一般症見大便稀溏如水樣、食少腹脹、胃脘痛而喜溫喜按、口淡不渴、四肢不溫、神疲乏力或四肢浮腫、婦女白帶清稀無臭而量多等。

跌打損傷不宜進食糯米

但我經常叮囑有跌打損傷病人，禁食糯米（如糭，糯米飯，湯丸等）。因其性黏膩，影響氣血運氣，阻礙散瘀消腫。臨床亦多見病人因食糯米後而疼痛加重，部分病人更對菠菜或珍珠米有同樣反應。

除有血瘀腫痛病人外，三高人士（高血壓、高膽固醇、高血糖）、濕熱痰多體質及脾胃消化功能差者，都不宜進食糯米，小兒亦不宜多食。

中醫推薦3種消滯方法：

近月大家都有因疫情影響日常生活，心情可能有點鬱悶。或會想為了開心輕鬆一下，而應節食口糭，這是可以理解的。少吃多滋味，多吃壞肚皮。除上述人士外，食糭後如有胃脹痛、食慾下降或食滯便秘表現，可考慮以下方法，理氣消滯。

一：中藥保健

三仙荷葉萊服子大腹皮茶

「三仙」是山楂、麥芽和神曲三味藥的習稱。山楂善消肉食積，神曲善消穀食積，麥芽善消麵食積。荷葉健脾升陽，有助脾胃運化，減少因糯米之黏膩而出現滯脹。萊服子為蘿蔔的乾燥成熟種子，用於飲食停滯，脘腹脹痛，大便秘結。大腹皮為理氣藥，用於濕阻氣滯，脘腹脹悶，大便不爽，有助通便。

山楂 3錢：味酸甘，性微溫。歸脾、胃、肝經。

消食健胃，行氣散瘀，化濁降脂。

神曲 3錢：味甘辛，性溫；歸脾、胃經。

健脾和胃，消食化積。

炒麥芽 5錢：味甘，性平。歸脾、胃經。

行氣消食，回乳。

荷葉 3錢：味苦，性平。歸肝、脾、胃經。

消暑利濕，健脾升陽。

萊服子 3錢：味甘辛，性平。歸肺、脾、胃經。

消食除脹，降氣化痰。

大腹皮 3錢：味辛，性微溫。歸脾、胃、大腸、小腸經。

行氣寬中，行水消腫。

煮法：4碗煎存1碗，煲40分鐘，1日1次，可連續服3日。

注意：一星期1-3次，症狀緩解後停服。

適合因飲食不節而引致胃脹痛、食飯慾下降或食滯便秘表現。有感冒咳嗽發燒、脾虛慣性腹瀉則不宜。孕婦及哺乳媽媽慎用。

二：茶療

烏龍茶

性平，為半發酵茶葉，能生津止渴消滯，適合普通體質。宜在午飯或之前飲用，避免影響晚上入睡。

三：穴位按摩

近取腹部任脈中脘穴和足陽明胃經天樞穴，再循足陽明胃經遠取足三里穴，疏理胃腸氣機。

1. 中脘穴

位置：肚臍上4寸（肚臍起，在上方放左手食指中指無名指 ，再放右手食指中指無名指，即約六橫指的距離） ；或肚臍與胸劍聯合連線的中點處。

操作：大拇指指腹揉按1-2分鐘。

主治：胃痛，腹脹，納呆，嘔吐，吞酸，呃逆等。

孕婦不宜。

2. 天樞穴

位置： 肚臍左及右，對開2寸（（肚臍起，在左及右方，各放食指中指無名指，即約三橫指距離處 ）。

操作：大拇指指腹揉按1-2分鐘。

主治：腹痛，腹脹，便秘，腹瀉等。

孕婦不宜。

3. 足三里穴

位置：膝蓋外側下緣凹陷處下3寸（食指中指無名指尾指橫距）。

操作：大拇指指腹揉按1-2分鐘。

主治： 胃痛，嘔吐，噎膈，腹脹，腹瀉，便秘等

孕婦不宜。

文章獲「陳家信中醫師」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜