警方愉景灣拘一名偷渡漢　涉3爆竊案共57萬元財物

▲ 警方拘捕一名姓陳(39歲）男非法入境者，涉嫌與3宗村屋爆竊案有關。（黃傑偉攝）

東九龍總區重案組較早前採取反爆竊行動，拘捕一名內地非法入境者，嫌與近月3宗爆竊案有關，牽涉約57萬元。

▲ 警方成功起回一隻價值5萬元名錶失物。（黃傑偉攝）

警方早前跟據情報，深入調查後，鎖定一名姓陳(39歲）男非法入境者，他涉嫌與3宗村屋爆竊案有關，分別兩宗於西貢發生及一宗於西區發生的獨立屋爆竊案，有關牽涉約57萬元。

警方於前日(9日）下午5時，在愉景灣愉景灣道將他拘捕，更前往疑犯報住的旺角賓館蒐證，於上址成功起回一隻價值5萬元名錶失物，犯案時穿著衣物、爆竊工具及冰壺等。調查期間更發現疑犯曾行使一張已報失的他人身份證以出售部分贓物。

▲ （黃傑偉攝）

東九龍總區重案組第2隊總督察馬志聰指，稍後將控以，非法入境、爆竊、行使他人身份證及管有可吸食毒品工具。案件仍在調查中，不排除稍後再有更多人被捕。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉