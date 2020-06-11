【女人價值】舞蹈家被嘲「最失敗是沒兒女」　李若彤聲援女人非生仔機器︰未婚總比找錯好

▲ 中國著名舞蹈家「孔雀公主」楊麗萍被網民嘲諷她，「一個女人最大的失敗是沒一個兒女」，而引發網民就女人的價值爭辯。

女人的價值是甚麼？近日中國著名舞蹈家、有「孔雀公主」之稱的楊麗萍因上載了一條短片，有網民留言嘲諷她︰「一個女人最大的失敗是沒一個兒女。」而引起大批網民就「女人是生子機器論」爭辯，連未婚藝人李若彤等也加入戰團，認為不結婚總比找錯了好。

據內地傳媒報道，62歲有「孔雀公主」之稱的舞蹈家楊麗萍，近日在微博上載一條生活短片，有網民留言︰

一個女人最大的失敗是沒一個兒女，所謂活出了自己都是蒙人的，讓你再年輕30年，到了100歲，你的容顏難道還能保持30歲樣子，即你再美再優都是逃不過歲月的摧殘，到了90歲，兒孫滿堂那種天倫之樂。

▲ 舞蹈家楊麗萍有「孔雀公主」之稱，成就非凡。（楊麗萍微博）

網民︰生仔是女人最基本責任

留言獲得逾萬個讚好，引起網民爭辯。有人認為女人有責任生兒育女，是自然法則賦予女人的最基本責任和功能。

女人一輩子不生孩子是對自己人生的不保證，也是對父母的不負責，畢竟不孝有三，無後為大！

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有人批評這些言論太狹隘，跟不上時代；就算生了孩子，也不代表孩子一定會孝順，「中國不缺生小孩的女人，而缺了令中國為之驕傲的孔雀舞。」

▲ 單身貴族李若彤勉勵女性，不要因年紀和別人的目光，而為自己人生做草率的決定。（李若彤微博）

李若彤︰尊重別人的人生

藝人也紛紛加入聲援「孔雀公主」，52歲「凍齡女神」李若彤發表一段尊重女性不結婚的宣言︰

為何一定要結婚？或許沒有在對的時間遇到對的人，不結婚總比找錯了湊活湊活強吧！不要因為年紀和別人的目光，而為自己的人生做草率的決定，更要學懂尊重別人的決定，那是別人的人生。

內地藝人陳數也力挺女人不是生仔機器一方，「女人的價值，就是用來生兒育女嗎？」另一藝人戚薇認同︰「時至今日還在給我們女人下定義，生育工具，我們早就不是了。」

孔雀公主︰舞蹈作品是我的女兒

主角「孔雀公主」有作出回應，「一個小螞蟻也是我的孩子，我的舞蹈作品也是我的女兒。」任何人終歸都會衰老死亡，但只要你的精神年輕，氣息是美好，就會散發一種特殊的味道。

只要自己過得好，沒有傷害其他人，就可以。謝謝大家的理解和愛，望我們都能自在，如我。

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責任編輯︰林綺玲