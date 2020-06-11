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疫情改變工作模式　逾8成美國人支持實行4天工作　

職場 18:20 2020/06/11

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最新一項調查指出，現時疫情已改變員工對工作的要求，更有超過8成美國人支持企業實行4天工作。

新冠肺炎疫情下，愈來愈多打工仔講求工作與生活平衡，4天工作模式受到更多員工歡迎。最新一項調查指出，現時疫情已改變員工對工作的要求，更有超過8成美國人支持企業實行4天工作。

據《紐約郵報》報道，Harris Poll民意調查公司在5月29日至5月31日，調查共1,965名美國人。調查發現，82%美國員工希望每周工作日縮減至4天，更表示為求縮短工作日，每天願意延長工作時間。另外，有71%受訪者認同，4天工作模式能有效提高生產力。對比去年的調查數據，美國員工對4天工作的支持度大大提升。

事實上，全球各地已有不少企業實行此工作模式。去年，微軟的日本子公司允許員工每周上班4天，其後公司生產率更提高40%。微軟更指，此制度有助提高員工生產力及工作滿意度。

前美國總統候選人Andrew Yang，早前公開表示贊成實行每週工作4天，他認為可改善員工心理健康，更在社交平台Twitter上敦促政府：「我們應該要認真考慮讓員工每週工作4天，因研究證實能為公司帶來成效。」此外，新西蘭總理Jacinda Ardern，曾於上月發出類似呼籲，並認為可幫助國家在疫情後恢復經濟，以及促進本地旅遊發展。

調查亦發現，只有48%美國人表示，會在政府宣布疫情穩定的一個月內返回辦公室工作，有39%在城市居住的市民表示，出於對疫情憂慮，會考慮搬到人口密度較低的地方居住。

責任編輯：李寶如

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