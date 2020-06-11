半癱漢送院不治死因續訊　醫院職員指從死者肛門拉出4條疑似紗布

▲ 聯合醫院健康服務助理孫秀蘭。（王仁昌攝）

居於護老院的半身癱瘓智障漢不適送院後不治，期間被發現肛門疑塞有紗布等異物，死因聆訊今（11日）午續。聯合醫院健康服務助理供稱，死者送院當晚，她為死者更換尿片時，在死者肛門處發現4條疑似紗布及尿片膠貼的異物。聯合醫院醫生供稱，他曾於同日下午為死者進行探肛，但當時沒有發現任何異物。

半癱漢送院不治肛門疑塞有紗布 醫生指死者腹瀉毋須塞肛

死者王志成（60歲）生前入住牛頭角劍橋護老院，2016年1月31日因嘔吐及腹瀉等問題送住聯合醫院接受治療，同年2月2日證實身亡。

聯合醫院健康服務助理孫秀蘭供稱，死者送院當晚約11時30分，她與另一名助理一起為死者更換尿片，當時她發現死者肛門處有異物，她初時以為是死者的體毛，但隨後發現疑似是紗布，她將異物拉出死者肛門後，又發現再有異物從死者肛門露出，她繼續拉出異物，最終一共拉出4條疑似紗布及尿片膠貼的異物，她隨即通知當值護士，而4條異物各長約7厘米。

半癱漢入院不治被發現肛門塞有紗布 官質疑護老院推卸責任予醫院

▲ 聯合醫院內科醫生李振龍（白色衣服）。（王仁昌攝）

聯合醫院內科醫生李振龍則供稱，死者約於2016年1月31日下午3時半入院，而他當日下午約4時首度接觸死者，但當時死者未能表達自己有何不適，他透過醫院當時提供的資料，得知病人血壓低及初步診斷為肺炎，由於血壓低亦可能是上消化道出血的徵狀，所以他為死者進行探肛檢查。

李續指，當時他沒有在死者肛門發現異物，卻發現死者大便呈褐色，但早前急症室向醫院提供的資料卻指，死者大便呈黑色，他及後向護老院職員查詢，職員在電話中否認死者排出黑色大便，惟據他了解，急症室的資料出自於護老院。聆訊明續。

半癱漢疑肛門被塞紗布死因續訊 死者被指入院前曾上吐下瀉

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記者：王仁昌