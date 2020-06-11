【北河同行】獲贈28萬個口罩11萬支搓手液　深水埗明哥向全港各區基層派物資

▲ 明哥將向有需要人士派發物資。

新冠肺炎爆發至今，全港民生經濟大受影響。基層人士在疫情下的生活更是大受衝撃，防疫裝備不足、口罩難求的苦況，不時在疫情中出現。

過去一直支援基層人士、由深水埗明哥所創辦的「北河同行」近日發帖指，過去百多日收到各方善心人士的捐贈，包括大批防疫物資、捐款及飯票等。「北河同行」指，這批物資將派發予全港18區的有需要人士。

「北河同行」表示，本身生活壓力已迫人的基層人士，在過去的疫情可謂百上加斤，防疫物資的匱乏、口罩一罩難求，連一枝酒精搓手液也動輒需要數十元的情況，令不少基層及長者出入只能配戴着極度耗損口罩，畫面令人心酸。

不過，「北河同行」同時亦因此收到到四方八面的支援，當中包括普通市民、知名機構，甚至素未謀面的海外人士，他們總共向「北河同行」捐出逾28萬個口罩、11萬支搓手液、捐款、飯票及其他防疫物資。

對於這批令人振奮的物資，「北河同行」表示將聯絡全港各區的合作伙伴及團體，由熟悉當區的他們協助把這批物資派發予全港有需要的人士作應急之用。

「北河同行」指會更用心不懈地去服務基層及社會，並表示：「我們或許無法控制疫情何時終結，但我們相信每一個人都有能力決定如何以行動支援有需要的人。」

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責任編輯：李迦善