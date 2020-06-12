【鶼鰈情深】相愛逾40年攜手走過人生順逆　Joe Junior讚太太：她怎樣看都是最美麗

▲ Joe Junior與太太Susanna結婚35年依舊恩愛。

乞立歌壇逾半世紀，今年已年屆74歲的Joe Junior，早在十來歲時出道，當過酒樓駐場歌星，做過英文樂隊成員，另又演員演戲，當中參演神劇《天與地》等。Joe Junior回首55載的事業光陰，覺得最大成就是在工作時與邂逅了一生中的最愛----太太Susanna。

Joe Junior與Susanna相識於尖沙咀的海城大酒樓，當時一位做歌手、一位跳中國舞，Susanna憶述舊日相識經過：「當時看着他來見工，我跳完舞便到他唱歌。我覺得他人品很好，不會遲到早退，又會在後台幫忙照顧小朋友。想起爸媽教我選老公就要選一個這樣的人，有孝心有愛心有責任心，即使怎錯也錯不了太多。」

兩人同為藝術工作者，又在同一場合工作，但相識到相愛卻發生在離開酒樓工作之後。「當時我在海城大酒樓簽了1年約，但我們是不認識的，反而在離開後有次碰見他在跑步，我主動打招呼，然後他問我電話，大家慢慢傾下偈，自然就開始了。」Susanna笑說。

【降魔的2.0】謝雪心初戀情人就是丈夫 心姐結婚46年談相處之道：站在對方角度思考【有片】

▲ Joe Junior與太太拍拖7年後才結婚。（湯炳強 攝）

【法證先鋒IV】鄭子誠靠一招追到才女劉倩怡 音樂情人結婚17年仍為太太寫情信【有片】

多情變專一

Joe Junior與Susanna拍拖7年才結婚，至今相愛相守逾40年，感情矢志不渝。

Joe Junior談起認識太太前，感情生活頗豐富：「我與她一起前有好多女朋友，可以一星期換一個，真是拖手仔拖到手軟，每唱一首情歌就會想起不同的女仔。但拍拖後，她卻對我好有信心。」

▲ Joe Junior的太太Susanna當年在舞廳表演中國舞。（受訪者提供）

【矢志不渝】郭鋒伴歐陽佩珊走人生最後一程 鶼鰈情深只記得太太一切優點

Susanna接着說：「我說過不希望由第三者告訴我老公做了甚麼。有次朋友拍照給我，說在酒店看見阿Joe和一個女人挽著手。事前Joe只告訴我飲茶，但沒告訴我在四季酒店。後來他回來，我問他來龍去脈，原來他有告訴我的，只是第一次用英文我聽不懂。其實他對我很坦誠，而且人要變始終都要變，如果兩個人對婚姻感情仍然緊張，自然不會行差踏錯。」

Joe Junior解釋：「我說話不轉彎抹角，所以給她很大安全感，況且要出軌早就出了，怎會等到現在？我做事會想後果，知道甚麼該做該說。每次有人問我那個女生漂不漂亮，我永遠都會答：『個個都靚，不過我太太最靚。』」

【矢志不渝】赴以色列與歐陽佩珊再立婚約 郭鋒承諾一生一世愛亡妻

▲ Joe Junior常對太太唱情歌。（受訪者提供）

眼中最美的女人

Joe Junior愛錫太太，從不吝嗇讚美說話：「她有內在美，怎望都是最美麗。即使飲茶都一定要坐在對面，因為我要看到她才吃得下，有時偷望她就覺得很開心，我就知道沒有揀錯太太。」

Susanna亦大讚老公的上進心最吸引：「那時我開舞蹈學校，一人做一份工，收入不多，環境不太好，所以都等了7年才結婚。當時有人覺得娛樂界的人不好，但我好欣賞他喜歡唱歌的決心，即使台下只有一個觀眾都會唱，很有上進心。」

說起唱歌，Joe Junior分享與太太的情歌故事：「她最愛睡前聽我唱的《Love Me Tender》，更喜歡睡前替她按摩，其實她叫我做甚麼我都做，只要她無病無痛我就最開心。」

Susanna補充：「當年爸爸給我聽了《The Voice of Love》，我便自此愛上。」話畢，Joe Junior即席演唱一段，堅定的愛意哄得太太暖在心頭。

【降魔的2.0】愛妻號C君每天只想讓太太開心 收入全數「上繳」太太黃天頤【有片】

▲ Joe Junior太太曾不幸小產，之後便有共識不生育。（湯炳強 攝）

太太不幸小產

夫妻相處以愛維繫，即使膝下無子，二人依然自得其樂，對生活懷有感激的心。Susanna提起當年曾小產，後因老爺擔心她是慣性小產，怕對身體不好就著她不用為傳宗接代的事苦惱，只要當是小孩已長大離開了他們，不須有壓力負擔。

Susanna亦指，自8歲起便因游泳致耳膜穿破，令聽力下降，長大後要靠耳機才可聽到別人說話。與Joe Junior婚後，曾試過有次睡覺時發生火警，但因無戴耳機而不知情，Joe Junior當時又在外工作，令她差點葬身火海。

自此，Susanna有了心理陰影，常因害怕而不能入睡，甚至感到精神衰弱。Joe Junior為令太太安心，此後他每次收工都盡早歸家，以免太太獨留家中感害怕。

【矢志不渝】黃日華為陪病妻抗癌淡出幕前 好丈夫堅守結婚誓言：永遠愛你

▲ 太太Susanna感激老公帶給自己的正能量。（受訪者提供）

走過人生順逆

Joe Junior在外工作，Susanna多年來也從旁協助，有時陪同排戲、有時出埠登台，但也偶有不在一起時，Joe Junior都會與太太分享生活事：「有很多事我經歷過，看通了便告訴她教她，她是比較負能量的人，但與我一起後學懂很多事不用太執著，做不到便研究怎樣做到就可以。」

他續指：「太太這些年來的陪伴令我很感動，尤其3年前我經歷大病要做通波仔手術，現在最希望是大家身體健康，有錢沒錢都沒所謂，因為只有健康才可做到喜歡的事，我才可陪在她的左右。」

Joe Junior與Susanna的言談間充滿歡樂與愛意，相知相愛逾40年，一起走過人生的順逆，生活平淡而幸福，正正履行了當初的結婚誓詞：「無論是順境或是逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你、珍惜你直到天長地久，終生不渝。」

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

場地：東海酒家

記者：陳家瑩、鄭嘉瑤